مطالب بإدراج مواقف السيارات لمستشفى الإيمان الحكومي ضمن المرحلة الثالثة



وأشاروا إلى ضيق المواقف الحالية ما يضطرهم للاصطفاف بعيدا عن مداخل المستشفى، ما يشكل عبئا عليهم للوصول إلى المستشفى وبخاصة المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية.



وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية سابقا، النائب الدكتور فريد حداد، أهمية استكمال المرحلة الثالثة من مشروع المستشفى وخاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات للتخفيف من الازدحامات بمحيط المستشفى واستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين.



وبين رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات أن تأخير إنجاز مشروع مواقف السيارات المقترح يزيد من معاناة المواطنين، داعيا إلى ضرورة إعادة إدراج عطائها وخصوصا ان مخصصاتها متوفرة ولا يوجد ما يستدعي التأخير.



وقال الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عطاء إقامة مواقف للسيارات لخدمة مراجعي المستشفى والذي سيكون بسعة 413 موقفا وعلى قطعة أرض مجاورة للمستشفى تم تخصيصها لهذه الغاية، بانتظار استكمال التراخيص ومن المتوقع أن يتم طرحه خلال شهرين.