منصة مدرستي الحل الأمثل

(MENAFN
- Al Watan) لقد كثر الجدل في الفترة الماضية حول انضباط الطلاب في رمضان واصبح حديث المجتمع من المتسبب وماهو الحل الأمثل للقضاء علي هذه الظاهرة التي تزيد في شهر رمضان المبارك بشكل ملحوظ دون عيرها من شهور السنة وبالرغم من جهود وزارة التعليم في محاولة القضاء علي هذه الظاهرة والبرامج التي تنفذها والإجراءات التي تفعلها المدارس لتحفيز الطلاب علي الدوام في رمضان الا ان المشكلة ماتزال موجودة والسبب ليس تقصيرا في وزارة التعليم بل هي ثقافة مجتمع علي ان السهر في رمضان عادة قديمة صعب تركها والتخلص منها ولذلك الدوام في رمضان مرهق للطلاب وعائلاتهم وكذلك الموظفين يعانون من الدوام في رمضان بسبب اضطرابات النوم ومن الصعب جدا تحقيق انضباط الطلاب بنسبة عالية في شهر رمضان ولن تكون الإجراءات وحدها كافية في القضاء علي هذه الظاهرة .
لكن من وجهة نظري هناك الحل الأمثل للقضاء علي هذه الظاهرة والتخلص منها وهذا الحل يرضي جميع الأطراف وزارة التعليم والمجتمع والحل بسيط جدا هو الانتقال في التعليم عن بعد في شهر رمضان وذلك باستخدام منصة مدرستي التي تعتبر نقلة نوعية في التعليم في المملكة وإنجازا يستحق التقدير. هذه المنصة قادرة علي تحقيق رسالة التعليم وايصال جميع الدروس للطلاب وهم في منازلهم دون الحضور للمدرسة وأثبتت نجاحها في السنوات الماضية عندما استخدمت في جائحة كورنا وانتقل التعليم من الحضوري الى التعليم عن بعد وتطورت هذي المنصة بشكل كبير جدا واضيف لها الكثير من المميزات التي جعلتها بديل مميز للتعليم الحضوري .
لذلك نتمني من وزارة التعليم وهي حريصة على تحصيل الطالب وتوفير البيئة المناسبة له في ان يكون التعليم عن بعد الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الغياب في رمضان.
MENAFN24032024000089011017ID1108015492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.