واتساب تختبر تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan) بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب اختبار مزايا جديدة تتيح للمستخدمين تعديل الصور اعتمادًا على آليات الذكاء الاصطناعي عند مشاركتها.
وبحسب ما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في نظام أندرويد، فإن المنصة تختبر خيارات إضافية لتحسين تجربة المستخدم في تحرير الصور قبل مشاركتها وفقًا لموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية ".
كما يمكن للمستخدمين رؤية الخيارات الجديدة في واجهة تعديل الصور التي تظهر بعد اختيار الصور وقبل إرسالها.
وعند الضغط على الأيقونة المخصصة لتعديل الصور من خلال الذكاء الاصطناعي، تظهر 3 خيارات مختلفة، منها خيار“الخلفية” Backdrop، و الذي يتيح تغيير خلفية الصور وفقًا لما يريده المستخدم.
إضافة إلى ذلك، ستوفر واتساب خيار“إعادة التصميم” Restyle لتغيير نمط الصور ومنحها مظهرًا فنيًا جديدًا.
كذلك ميزة“التوسيع” Expand والتي ستسمح للمستخدمين بتكبير الصورة بأكملها، مما يوفر لهم القدرة على ضبط حجم صورهم حسب الحاجة.
ويُعتقد أن تلك الخيارات الجديدة تفتح إمكانيات جديدة للمستخدمين لتحسين صورهم ومعالجتها، مع العلم أنها ستكون مجانية للمستخدمين دون فرض رسوم إضافية، من أجل تخصيص الصور، وتعزيز تجارب المراسلة والمشاركة.
وبالتوازي مع ذلك، يقال أيضًا إن واتساب تعمل على ميزة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تمكن المستخدمين من التفاعل مباشرة مع مساعد ميتا الذكي "Meta AI" من خلال شريط البحث مباشرةً داخل التطبيق، ويستطيع المساعد الذكي الإجابة عن أسئلة المستخدمين وتنفيذ الأوامر وتوليد الصور وغيرها من المهام، كما تختبر ميتا أيضًا إمكانية إنشاء الملصقات داخل التطبيق اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.
وما زالت تلك المزايا الجديدة قيد للاختبار، ويتوقع توفيرها للمستخدمين خلال الأشهر القادمة.
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