واتساب تختبر تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Watan) بدأت منصة المراسلة الفورية واتساب اختبار مزايا جديدة تتيح للمستخدمين تعديل الصور اعتمادًا على آليات الذكاء الاصطناعي عند مشاركتها.

وبحسب ما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في نظام أندرويد، فإن المنصة تختبر خيارات إضافية لتحسين تجربة المستخدم في تحرير الصور قبل مشاركتها وفقًا لموقع "البوابة العربية للأخبار التقنية ".

كما يمكن للمستخدمين رؤية الخيارات الجديدة في واجهة تعديل الصور التي تظهر بعد اختيار الصور وقبل إرسالها.

وعند الضغط على الأيقونة المخصصة لتعديل الصور من خلال الذكاء الاصطناعي، تظهر 3 خيارات مختلفة، منها خيار“الخلفية” Backdrop، و الذي يتيح تغيير خلفية الصور وفقًا لما يريده المستخدم.

إضافة إلى ذلك، ستوفر واتساب خيار“إعادة التصميم” Restyle لتغيير نمط الصور ومنحها مظهرًا فنيًا جديدًا.

كذلك ميزة“التوسيع” Expand والتي ستسمح للمستخدمين بتكبير الصورة بأكملها، مما يوفر لهم القدرة على ضبط حجم صورهم حسب الحاجة.

ويُعتقد أن تلك الخيارات الجديدة تفتح إمكانيات جديدة للمستخدمين لتحسين صورهم ومعالجتها، مع العلم أنها ستكون مجانية للمستخدمين دون فرض رسوم إضافية، من أجل تخصيص الصور، وتعزيز تجارب المراسلة والمشاركة.

وبالتوازي مع ذلك، يقال أيضًا إن واتساب تعمل على ميزة أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تمكن المستخدمين من التفاعل مباشرة مع مساعد ميتا الذكي "Meta AI" من خلال شريط البحث مباشرةً داخل التطبيق، ويستطيع المساعد الذكي الإجابة عن أسئلة المستخدمين وتنفيذ الأوامر وتوليد الصور وغيرها من المهام، كما تختبر ميتا أيضًا إمكانية إنشاء الملصقات داخل التطبيق اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وما زالت تلك المزايا الجديدة قيد للاختبار، ويتوقع توفيرها للمستخدمين خلال الأشهر القادمة.