المودة تطلق معسكرًا لتدريب 96 باحثة لابتكار الأبحاث الأسرية

MENAFN - Al Watan) أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية معسكرًا لابتكار الأبحاث الأسرية لمدة ثلاثة أشهر والذي يعتبر فرصة للطالبات الطموحات للانخراط في عمل الأبحاث واكتشاف إمكانياتهن العلمية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، أن هذا البرنامج يستهدف طالبات درجتي البكالوريوس والماجستير في أحد التخصصات التالية: علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، والعلوم الأسرية. حيث يهدف تطوير مهاراتهن البحثية في المجال الاجتماعي وتعزيز التفكير الابتكاري وتطوير المنهجيات البحثية في مجال الدراسات الأسرية من خلال توجيههن في إجراء البحوث وتحليلها واكتساب خبرات قيمة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات داخل المعسكر، حيث تم تسجيل 96 طالبة من مختلف مناطق المملكة.

وأشار السمنودي إلى أن هذا البرنامج يأتي مواكبًا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تشجيع الابتكار والتنوع في مجال البحث العلمي، وتعزيز دور الجامعات والمؤسسات في تنمية مشاريع بحثية تركز على مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك البحوث العلمية والاجتماعية، والتي بدورها تساهم في تطوير بيئة محفزة للباحثين والمخترعين، تشجعهم على الإبداع وتوفير الدعم اللازم لتحويل أفكارهم واكتشافاتهم إلى منتجات وخدمات يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

تعزيز الابتكار والتفاعل

وأضاف السمنودي أن المبادرة تأتي في إطار سعي جمعية المودة المستمر في تطوير المهارات المهنية وزيادة الكفاءات العلمية والعملية في إطار تفاعلي لتطوير الأبحاث والمشاريع العلمية في مجال العلوم الأسرية وعلم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية. حيث يهدف هذا المعسكر إلى توفير بيئة محفزة ومشاركة للباحثين والمهتمين لتبادل الأفكار والخبرات وتطوير البحوث والمشاريع الأسرية بطريقة مبتكرة وفعّالة من خلال عدة محاور أهمها تبادل المعرفة والخبرات، تطوير البحوث الحالية، توليد أفكار جديدة، تشجيع التعاون والشراكات، تعزيز الابتكار والإبداع، ونشر النتائج وتأثيرها.

منهجية المعسكر

وأوضح "السمنودي" أن الإجراءات والتقنيات المستخدمة في هذا المعسكر تتضمن تحديد موضوع الدراسة الأسرية الذي سيتم التركيز عليه، وتقديم محاضرات لتوضيح المفاهيم الأساسية للبحث في الدراسات الأسرية وشرح المهام الأسبوعية. كما يتضمن تعريف العضوات بالأدوات والتقنيات المناسبة لإجراء البحث في مجال الدراسات الأسرية مثل المقابلات والاستبيانات. وتوجيه العضوات في إجراء استعراض شامل للأدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الأسرية المحددة، بالإضافة إلى توفير مهام أسبوعية لتدريبهن عمليًا على الدراسات، وتحديد الأهداف البحثية وصياغة الأسئلة البحثية والمنهجية المناسبة. كما يساعد العضوات في إعداد الاستبيانات مع تحديد المحاور الرئيسية لها، وتعليمهن تحليل البيانات التي تم جمعها وتفسير النتائج مع التركيز على الاستنتاجات الرئيسية، بالإضافة إلى توجيههن في إعداد تقارير بحثية مختصرة تلخص النتائج والتوصيات الرئيسية.

واختتم السمنودي حديثه بالقول إن المعسكر يعتبر خطوة مهمة في تعزيز ثقافة البحث والابتكار في المجتمع، حيث يتم تشجيع الطالبات المهتمات في هذا المجال على المشاركة الفعّالة في عمليات البحث العلمي وتطبيق النتائج على حياتهم. كما يعمل المعسكر على توفير الدعم والموارد اللازمة لتحقيق أهدافهم البحثية وتطوير مهاراتهم في هذا notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240324_184447_394-->