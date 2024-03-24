بايدن يقر تمويلا بـ1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة

(MENAFN
- Al Watan) وافق الرئيس الأميركي جو بايدن، على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار تفاديا للشلل الحكومي بعد موافقة الكونجرس على التشريع.
حيث مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتا مقابل 24 صوتوا بـ(لا).
وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع على القانون في منزله في "ويلمينغتون" في "ديلاوير".
كما أن هذه الخطوة من قبل بايدن تسمح للوكالات الفيدرالية بالاستمرار في العمل حتى شهر سبتمبر المقبل.
وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة نشطة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
كذلك فإن مشروع القانون يحافظ على ثبات الإنفاق الفدرالي تقريبا عند مستويات عام 2023، ولكنه يمنح كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عناصر يمكن الترويج لها على أنها انتصارات، وفقا لموقع "أكسيوس" .
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