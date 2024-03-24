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بايدن يقر تمويلا بـ1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة

3/24/2024 2:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق الرئيس الأميركي جو بايدن، على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار تفاديا للشلل الحكومي بعد موافقة الكونجرس على التشريع.
حيث مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتا مقابل 24 صوتوا بـ(لا).

وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع على القانون في منزله في "ويلمينغتون" في "ديلاوير".
كما أن هذه الخطوة من قبل بايدن تسمح للوكالات الفيدرالية بالاستمرار في العمل حتى شهر سبتمبر المقبل.

وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة نشطة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".
كذلك فإن مشروع القانون يحافظ على ثبات الإنفاق الفدرالي تقريبا عند مستويات عام 2023، ولكنه يمنح كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عناصر يمكن الترويج لها على أنها انتصارات، وفقا لموقع "أكسيوس" .

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