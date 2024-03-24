Sunday, 24 March 2024 11:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية ترأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية للعام 2025/2024م

3/24/2024 2:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه بتاريخ 1445/9/12ه، الموافق 2024/3/22م، بالإجماع على ترأس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية الأستاذ/ صقر بن عبد الله المقبل جهاز تسوية المنازعات في المنظمة للعام 2025/2024م كأول مندوب دائم عربي لدى المنظمة يترأس هذا الجهاز، كما سيتولى سعادته تلقائيًا -بمشيئة الله- رئاسة المجلس العمومي للمنظمة للعام 2026/2025م الذي يعد أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية.
ويُعنى جهاز تسوية المنازعات بالقضايا التي ترفعها الأعضاء في المنظمة بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
ويأتي ترأس المملكة لهذا الجهاز تأكيداً لدور المملكة القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ترأسها في الأعوام الماضية جهاز مراجعة السياسات التجارية ولجنة القيود على ميزان المدفوعات ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات ولجنة التجارة في الخدمات المالية ولجنة تراخيص الاستيراد والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.
ويتمتع المقبل بخبرة دبلوماسية وقانونية تمتد لعشرين عامًا، حيث يرأس حاليًا جهاز مراجعة السياسات التجارة في منظمة التجارة العالمية وكذلك يترأس فريق عمل انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، ومنسق المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية منذ أكتوبر 2020م وعضوًا في مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0).

MENAFN24032024000089011017ID1108015488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث