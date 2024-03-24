السعودية ترأس جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية للعام 2025/2024م

(MENAFN
- Al Watan) وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه بتاريخ 1445/9/12ه، الموافق 2024/3/22م، بالإجماع على ترأس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية الأستاذ/ صقر بن عبد الله المقبل جهاز تسوية المنازعات في المنظمة للعام 2025/2024م كأول مندوب دائم عربي لدى المنظمة يترأس هذا الجهاز، كما سيتولى سعادته تلقائيًا -بمشيئة الله- رئاسة المجلس العمومي للمنظمة للعام 2026/2025م الذي يعد أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية.
ويُعنى جهاز تسوية المنازعات بالقضايا التي ترفعها الأعضاء في المنظمة بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
ويأتي ترأس المملكة لهذا الجهاز تأكيداً لدور المملكة القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى ترأسها في الأعوام الماضية جهاز مراجعة السياسات التجارية ولجنة القيود على ميزان المدفوعات ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات ولجنة التجارة في الخدمات المالية ولجنة تراخيص الاستيراد والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.
ويتمتع المقبل بخبرة دبلوماسية وقانونية تمتد لعشرين عامًا، حيث يرأس حاليًا جهاز مراجعة السياسات التجارة في منظمة التجارة العالمية وكذلك يترأس فريق عمل انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، ومنسق المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية منذ أكتوبر 2020م وعضوًا في مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0).
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