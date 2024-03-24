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أمر ملكي بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل

3/24/2024 2:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من قيادة المملكة بمرفق notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240324_183650_334-->

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