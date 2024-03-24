أمر ملكي بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل

أمر ملكي بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل
التاريخ
3/24/2024 2:22:53 PM
(MENAFN
- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من قيادة المملكة بمرفق notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240324_183650_334-->
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