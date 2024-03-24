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الأمن السيبراني تصدر وثيقة إرشادات إنترنت الأشياء

3/24/2024 2:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة ((إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء((، الهادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني للجهات التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء في المملكة، كما تتضمن الوثيقة مبادئ الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء للمصنعين؛ للحد من مخاطر الأمن السيبراني في منتجات وخدمات إنترنت الأشياء.
وبينت الهيئة أن إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء ترتكز على أربعة مكونات رئيسة هي: ((حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية((، وقد تم تطوير الوثيقة والتي رُوعي فيها أفضل الممارسات العالمية للإرشادات، والمعايير، والأطر، والضوابط ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتحليل ما تم رصده من الحوادث والهجمات السابقة، المتعلقة بإنترنت الأشياء.
وأوضحت الهيئة أن الإرشادات تستهدف الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، وجهات القطاع الخاص ذات البنية التحتية الحساسة، والجهات الأخرى في المملكة، والشركات المصنعة لتقنيات إنترنت الأشياء، ويمكن الحصول على نسخة من ((إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء(( من خلال موقع الهيئة الإلكتروني .
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص بوضع السياسات، وآليات الحوكمة، والأطر، والمعايير، والضوابط، والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

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