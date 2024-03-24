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7 مناطق تشهد هطول أمطار والرياض تتصدر بـ 26.00 ملم

3/24/2024 2:22:53 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت منطقة الرياض أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ(26.00) ملم في محافظة شقراء، و(21.5) في مرات، وذلك ضمن (7) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية.
وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت (84) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح يوم أمس السبت 23 مارس 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الأحد 24 مارس 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، الحدود الشمالية،

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في أشيقر شقراء (18.00) ملم، وفي بنيان - الرياض (17.8) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (1.4) ملم في الشفا- الطائف، وفي القصيم سجلت محطة العمار- المذنب (0.6) مم، و(0.5) مم في المذنب، وفي المنطقة الشرقية سجلت جزيرة جنة- الجبيل (10.00) ملم، ومطار الدمام (8.6) ملم.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (1.00) ملم في بللحمر- أبها، و(0.8) مم في حرس حدود البرك- البرك، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية (4.8) ملم في حزم الجلاميد- عرعر، و(3.7) ملم في عرعر، فيما سجلت منطقة الجوف (2.4) مم في مطار القريات، و(2.00) مم في الشويحيطية- سكاكا.

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