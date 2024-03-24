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الأمم المتحدة تجدد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات

3/24/2024 2:22:52 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, التأكيد على ضرورة الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في غزة، مشدداً على أن الفلسطينيين في القطاع يحتاجون بشدة إلى "فيض من المساعدات"، مُحدداً الخطوات العملية المطلوبة لضمان ذلك.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أشار غوتيريش فيه إلى تحقيق بعض التقدم في توصيل المساعدات مع ضرورة فعل المزيد، وضمان ذلك يتطلب خطوات عملية، مؤكداً ضرورة أن تزيل إسرائيل العقبات المتبقية أمام توصيل المساعدات وفتح مزيد من المعابر ونقاط الوصول.
ورحب غوتيريش بتوصيل المساعدات إلى غزة بجميع الطرق البديلة -في إشارة إلى الإسقاط الجوي وجهود إنشاء ممر بحري- إلا أنه قال إن السبيل الفعال الوحيد لنقل السلع الثقيلة هو البر، مع ضرورة زيادة دخول البضائع التجارية، وزيادة المساعدات الإنسانية في غزة يتطلب وقفاً إنسانياً فورياً لإطلاق النار.
وذكر الأمين العام أن الأهوال التي تحدث في غزة لا تخدم أحداً وأن أثرها يتردد في أنحاء العالم، وقال: "إن الاعتداء اليومي على الكرامة الإنسانية للفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي، ويتحدى القيم التي نؤكد أنها عالمية، ويتحدى القانون الدولي وجوهر المبادئ الإنسانية، ويتحدى إنسانيتنا الأساسية".
وأشاد الأمين العام بالدور السياسي والإنساني الحيوي الذي تقوم به مصر، وذكر أن مطار العريش ومعبر رفح المصريين هما شريانا حياة أساسيان للمساعدات المنقذة للحياة في غزة، لكن تلك الشرايين مسدودة فعلى أحد جانبي الحدود تمتد الطوابير الطويلة لشاحنات الإغاثة- التي مُنعت من المرور- وعلى الجانب الآخر في غزة تحدث كارثة إنسانية.
وكان الأمين العام قد زار رفح أمس وتحدث إلى الصحفيين من أمام المعبر المؤدي إلى غزة حيث رأى الطوابير الطويلة من شاحنات الإغاثة التي تنتظر السماح لها بدخول قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار زيارته التضامنية الرمضانية التي يقوم بها سنوياً لتسليط الضوء على أوضاع مجتمعات مسلمة تمر بالمحن.
وأكد غوتيريش- في مؤتمره الصحفي في القاهرة- عدم وجود ما يبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. وقال إن الوقت قد حان للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار, وبروح التراحم الرمضانية، حث على الإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

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