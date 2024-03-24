الشركات البلجيكية تتأثر بشكل خاص بارتفاع تكاليف الأجور

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت تكاليف العمالة في بلجيكا بما يقرب من ضعف المتوسط الأوروبي، وذلك نتيجة لمزيج من التضخم ومؤشر الأجور ونقص العمالة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي“يوروستات”

وبحسب“يوروستات”، في الربع الرابع من العام 2023، زادت تكاليف العمل بالساعة بنسبة 4% في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

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وتعد تكلفة العمالة، وهي مؤشر مهم لرصد مخاطر التضخم، مجموع الراتب المدفوع للموظف، وتكلفة توظيفه، بما في ذلك المزايا والضرائب والتكاليف الأخرى على مسؤولية صاحب العمل.

وتم تسجيل أكبر الزيادات في تكاليف العمالة في بلدان شرق الاتحاد الأوروبي: رومانيا (16.8%) والمجر (16%) وبولندا (13.1%). والزيادة الملحوظة في بلجيكا (7.9%) ليست كبيرة، ولكنها، مثل لوكسمبورج (7.8%)، أعلى بكثير من متوسط الزيادة في هذا المؤشر في منطقة اليورو، والتي تبلغ 3.4%.

من ناحية أخرى، فإن الأرقام الخاصة بالدول المجاورة أقرب إلى هذا المتوسط، أو حتى أقل منه (4.2% في هولندا، 2.8% في فرنسا، و2.5% في ألمانيا.

ومن حيث تكاليف العمالة، فإن بلجيكا ولوكسمبورج والدنمارك لديها أعلى تكاليف الساعة، حيث تبلغ 50.7 يورو في الساعة في لوكسمبورج، 46.8 يورو في الدنمارك، و5ر43 يورو في بلجيكا. وتأتي فرنسا وهولندا في المركز الثاني 40.8 يورو في الساعة على التوالي.

وفي رومانيا والمجر وبولندا، حيث تم تسجيل أكبر الزيادات في الأجور في نهاية عام 2023، كانت تكاليف العمالة السنوية أقل بكثير، حيث بلغت 9.5 يورو في الساعة، و10، و7 يورو، 12.5 يورو، على التوالي. وعلى سبيل المقارنة، فإن دولة الاتحاد الأوروبي ذات أدنى معدل في عام 2022 هي بلغاريا، بمعدل 8.2 يورو فقط في الساعة.

بلجيكا ولوكسمبورج ومالطا هي دول الاتحاد الأوروبي الوحيدة التي تطبق نظام ربط الرواتب (في القطاعين العام والخاص)، والذي يتم بموجبه زيادة الرواتب من أجل حماية المواطنين وقدرتهم الشرائية من ارتفاع التضخم. خلال أزمة الطاقة، كانت بلجيكا الدولة العضو التي شهد فيها المواطنون انخفاضا في قدرتهم الشرائية بأقل قدر ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن تكاليف الرواتب ليست معيارا كافيا لتقدير صافي الراتب الذي يتم الحصول عليه في نهاية الشهر، خاصة وأن الرواتب الحقيقية – التي تأخذ في الاعتبار التضخم – قد انخفضت خلال العامين الماضيين، كما أوردت المنصة الإعلامية يوراكتيف.

في العام 2023، أشار المجلس الأعلى للتوظيف البلجيكي إلى أن البلاد تواجه أحد أخطر حالات نقص العمالة في الاتحاد الأوروبي، وهي ظاهرة تهم الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، مما يضع الشركات البلجيكية في وضع معقد بشكل متزايد.وقد جعلت بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي منذ يناير الماضى ، مكافحة هذه الأزمة أولوية.

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