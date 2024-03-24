ارتفاع مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الأحد عند مستوى 4793.14 نقطة مرتفعًا 1.8 نقطة، وبنسبة 0.04% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4791.38 نقطة.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن قيمة التداول بلغت 6 ملايين و26 ألفًا و737 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 42.9% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و216 ألفًا و385 ريالًا عُمانيًّا.
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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.054% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.12 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 737 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 12.23%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونين و578 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 42.77%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني مليونًا و840 ألف ريال عُماني وبنسبة 30.54%.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108015478
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