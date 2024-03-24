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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط في ختام التعاملات

3/24/2024 2:22:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم الأحد عند مستوى 4793.14 نقطة مرتفعًا 1.8 نقطة، وبنسبة 0.04% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4791.38 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن قيمة التداول بلغت 6 ملايين و26 ألفًا و737 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 42.9% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و216 ألفًا و385 ريالًا عُمانيًّا.

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وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.054% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.12 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 737 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 12.23%، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونين و578 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 42.77%، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني مليونًا و840 ألف ريال عُماني وبنسبة 30.54%.

المصدر:

MENAFN24032024000202011048ID1108015478

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