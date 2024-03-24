مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في مجال البترول

MENAFN - Al-Borsa News) بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال البترول.

وأعربت السفيرة عن سعادتها بالعمل بمصر وما تجده من تعاون ودعم، لافتة إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين والقواسم المشتركة التى تجمع بين الشعبين ستظل تدفع العلاقات إلى آفاق أرحب وتعاون أكبر يعود بالنفع المستمر على الجانبين، وأكدت على أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون والتنسيق والتفكير فى أنشطة جديدة تعزز التكامل بين البلدين فى ظل العلاقات المتميزة، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين البلدين في عدد من المجالات التى تعد فرصة جيدة لزيادة التعاون بين البلدين.

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وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية شاملة بالإمكانيات وقدرات شركات البترول المصرية والفرص المتاحة وتحديد المجالات التي يمكن أن تشارك بها فى البحرين وإرسالها إلى السفيرة البحرينية، لتتواصل مع مسئولي شركة نفط البحرين، لوضع المقترحات التي يمكن أن تكون محل التعاون، حيث أن شركات البترول المصرية المتخصصة فى مجال التصميمات والمقاولات والأنشطة البحرية والصيانة لديها قدرات وخبرات ونجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية داخل مصر وخارجها.

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