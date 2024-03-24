مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في مجال البترول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال البترول.
وأعربت السفيرة عن سعادتها بالعمل بمصر وما تجده من تعاون ودعم، لافتة إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين والقواسم المشتركة التى تجمع بين الشعبين ستظل تدفع العلاقات إلى آفاق أرحب وتعاون أكبر يعود بالنفع المستمر على الجانبين، وأكدت على أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون والتنسيق والتفكير فى أنشطة جديدة تعزز التكامل بين البلدين فى ظل العلاقات المتميزة، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إعداد مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين البلدين في عدد من المجالات التى تعد فرصة جيدة لزيادة التعاون بين البلدين.
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وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية شاملة بالإمكانيات وقدرات شركات البترول المصرية والفرص المتاحة وتحديد المجالات التي يمكن أن تشارك بها فى البحرين وإرسالها إلى السفيرة البحرينية، لتتواصل مع مسئولي شركة نفط البحرين، لوضع المقترحات التي يمكن أن تكون محل التعاون، حيث أن شركات البترول المصرية المتخصصة فى مجال التصميمات والمقاولات والأنشطة البحرية والصيانة لديها قدرات وخبرات ونجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات البترولية داخل مصر وخارجها.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108015477
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