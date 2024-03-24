Sunday, 24 March 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ليبيا تحتل المرتبة السادسة عربيًا في إجمالي احتياطيات الذهب

3/24/2024 2:22:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) احتلت ليبيا المرتبة الرابعة على مستوى قارة أفريقيا، والسادسة عربيا، من حيث إجمالي احتياطيات الذهب في مصرفها المركزي.

وذكر المركز، في بيان نشره تلفزيون الوسط الليبي، اليوم الأحد – إن الذهب يمثّل نحو 10.43% من إجمالي الاحتياطيات في مصرف المركزي.

موضوعات متعلقة فلسطين: أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بغزة الاستثمار الأوروبي يوجه 125 مليون يورو للربط الكهربائي بين إكوادور وبيرو صندوق النقد يختتم زيارته إلى رواندا عقب مراجعة سلسلة الاصلاحات

وأضاف أن ليبيا تمتلك 116.6 طن من احتياطيات الذهب، وأن المصرف اشترى نحو 30 طناً من الم عدن الأصفر.

وتقدر احتياطيات الذهب في الدول العربية بنحو 15 ألفا و300 طن من إجمالي 35 ألفا و927 طنا حول العالم.

المصدر:

MENAFN24032024000202011048ID1108015476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث