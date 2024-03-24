ليبيا تحتل المرتبة السادسة عربيًا في إجمالي احتياطيات الذهب

MENAFN - Al-Borsa News) احتلت ليبيا المرتبة الرابعة على مستوى قارة أفريقيا، والسادسة عربيا، من حيث إجمالي احتياطيات الذهب في مصرفها المركزي.

وذكر المركز، في بيان نشره تلفزيون الوسط الليبي، اليوم الأحد – إن الذهب يمثّل نحو 10.43% من إجمالي الاحتياطيات في مصرف المركزي.

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وأضاف أن ليبيا تمتلك 116.6 طن من احتياطيات الذهب، وأن المصرف اشترى نحو 30 طناً من الم عدن الأصفر.

وتقدر احتياطيات الذهب في الدول العربية بنحو 15 ألفا و300 طن من إجمالي 35 ألفا و927 طنا حول العالم.

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