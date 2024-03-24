ليبيا تحتل المرتبة السادسة عربيًا في إجمالي احتياطيات الذهب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
احتلت ليبيا المرتبة الرابعة على مستوى قارة أفريقيا، والسادسة عربيا، من حيث إجمالي احتياطيات الذهب في مصرفها المركزي.
وذكر المركز، في بيان نشره تلفزيون الوسط الليبي، اليوم الأحد – إن الذهب يمثّل نحو 10.43% من إجمالي الاحتياطيات في مصرف المركزي.
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وأضاف أن ليبيا تمتلك 116.6 طن من احتياطيات الذهب، وأن المصرف اشترى نحو 30 طناً من الم عدن الأصفر.
وتقدر احتياطيات الذهب في الدول العربية بنحو 15 ألفا و300 طن من إجمالي 35 ألفا و927 طنا حول العالم.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108015476
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