كيف تنتصر شركات التكنولوجيا في معركة مواهب الذكاء الاصطناعي؟

MENAFN - Al-Borsa News) يمكن للعالم إطلاق لقب“تغيير ناديلا” على أحدث الاستراتيجيات التي تحاول الشركات الكبرى تبنيها، فقد يبدو الأمر وكأنه حركة شيطانية في لعبة الشطرنج، لكنه في الواقع مصطلح مفيد لاستراتيجية تتبعها ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة“مايكروسوفت”.

غالبًا ما تحاول شركات التكنولوجيا اصطياد الموظفين الأذكياء من خلال ما يسمى بالاستحواذ، مثل الاستحواذ على شركة ناشئة لتوظيف الأشخاص، لكن ناديلا طورت استراتيجية جديدة تتمثل في توظيف الأشخاص وترك الشركة وراءهم.

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فقد أعلنت“مايكروسوفت”مؤخرًا أنها عينت اثنين من المؤسسين الثلاثة لشركة“إنلفليكشن”، التي كانت ذات يوم واحدة من أهم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الولايات المتحدة، إضافة إلى العديد من موظفيها البالغ عددهم 70 موظفًا.

وذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية أن مؤسسي“إنلفليكشن”، مصطفى سليمان وكارين سيمونيان، سيشرفان على وحدة الذكاء الاصطناعي في“مايكروسوفت” التي تقدم خدماتها عادةً للمستهلك، مثل روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي“كوبايلوت” ومحرك البحث“بينج” ومتصفح“إيدج”.

تسلط الضوء موجة التوظيف الأخيرة التي أجرتها“مايكروسوفت”، عقب استثمار 13 مليار دولار في“أوبن أيه أي” وشراكتها الأخيرة مع شركة“ميسترال” الفرنسية، على عزم الشركة التحالف مع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الطموحة والسيطرة على السوق، وهذا يظهر في كونها كانت من أوائل الداعمين لـ”إنلفليكشن”.

كما أن النشاط المفرط للشركة، المصحوب بكثير من ضجيج المستثمرين حول الذكاء الاصطناعي، ساعد“مايكروسوفت” على الظهور من جديد باعتبارها الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 3.1 تريليون دولار، أي أكثر من جميع الشركات المدرجة في مؤشر“فوتسي 100” في لندن مجتمعة، متجاوزة منافستها اللدود“جوجل”.

توضح الخطوة التي اتخذتها“مايكروسوفت” التدافع للحصول على أفضل الباحثين بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم اد يراهنون على مطالبهم في اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي.

وحتى المهندسين المبتدئين نسبياً في شركات الأبحاث الرائدة العاملة على تطوير النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي، مثل“أوبن أيه أي” و”ديب مايند”، يمكنهم الحصول على أجور مكونة من سبعة أرقام، كما أنهم يحصلون على عروض عمل عديدة كلما سجلوا دخولهم إلى“لينكدإن”، وقد يجني المزيد من كبار المهندسين ما يصل إلى 10 ملايين دولار.

هذه الخطوات تعد أيضًا علامة أخرى على أن اقتصاد الذكاء الاصطناعي الناشئ ربما يهيمن عليه عمالقة التكنولوجيا الأمريكية بالمال ورأس المال البشري والبنية التحتية للحوسبة السحابية اللازمة لتدريب أحدث النماذج الأساسية، مثل“جي.بي.تي-4′′ التابع لـ”أوبن أيه أي”، و”جيميني” التابع لـ”جوجل”.

يقول كيفين سكوت، كبير مسؤولي التكنولوجيا في“مايكروسوفت”، إن فريق عمل“إنفليكشن”، الذي انضم إلى“مايكروسوفت”، لديه مهارات جيدة جدًا لصنع منتجات الذكاء الاصطناعي أولاً وجعلها“مبهجة ومفيدة” لتطبيقات مختلفة،“أنت فقط بحاجة للكثير من المواهب”.

لم يتضح بعد النهاية التي تنتظر“إنفليكشن”، التي كان يُنظر إليها ذات يوم باعتبارها واحدة من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة إثارة ووفرة للموارد في العالم بعد أن أطلقت روبوت الدردشة“بي أي” خلال العام الماضي.

في يونيو، جمعت شركة“إنفليكشن” 1.3 مليار دولار من من مستثمرين بارزين مكونين من شركات وأفراد، مثل“مايكروسوفت” و”إنفيديا” وبيل جيتس وريد هوفمان، الذي كان المؤسس المشارك الثالث لـ”إنفليكشن” والمعروف أكثر بكونه مؤسس مشارك لشركة“لينكدإن” والعضو في مجلس إدارة“مايكروسوفت”.

في عصر مختلف، ربما اشترت شركات التكنولوجيا الكبرى شركة ناشئة مثل“إنفليكشن” بشكل مباشر، لكنها تبدو مترددة في تقديم عروض استحواذ اليوم، نظرًا لنشاط مكافحة الاحتكار الذي تمارسه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبدلا من ذلك، كانت شركات مثل“مايكروسوفت” و”جوجل” و”إنفيديا” و”أمازون” ضمن المستثمرين الأكثر نشاطًا في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وغالبًا ما يتاجرون بالقدرة الحاسوبية والرقائق الدقيقة المتطورة مقابل حصة مالية بهذه الشركات.

واجتذب ظهور هذه الشبكة المترابطة من الشركات والشركات الناشئة بالفعل تدقيق الجهات التنظيمية، فقد أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في يناير تحقيقًا بشأن خمس شركات تكنولوجية تعمل بهذا المجال.

لا شك أن المنافسة على هذا المستوى من المواهب شديدة، فصندوق“جاكوبس” لديه فريق عمل داخلي متخصص يجوب العالم بحثًا عن خبراء الذكاء الاصطناعي للانضمام إلى شركات محفظته.

كما تستهدف بعض الدول، مثل كندا وسنغافورة والإمارات، شركات ذكاء اصطناعي ناشئة واعدة في أوروبا وتغريها بنقل مقراتها.

ورغم أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الخمس ذات الأموال الكبيرة، وهي“أمازون” و”أبل” و”جوجل” و”ميتا” و”مايكروسوفت”، قد تبدو في أفضل وضع لاقتناص أفضل المواهب، إلا أن معظم الناس لا يرغبون في العمل في شركة عملاقة على الساحل الغربي، فاستراتيجية“تغيير ناديلا” لها حدودها.

وكنتأن الإمارات والسعودية والعديد من دول الشمال وكوريا الجنوبية برزت كمستوردين صافيين لعلماء الذكاء الاصطناعي، حيث كان عدد الذين ينتقلون إلى بلدانهم للعمل أكبر من أولئك الذين يغادرونها.

كما أصبحت بعض الشركات الصناعية الوطنية الرائدة، مثل“سيمنز” في ألمانيا و”سامسونج” في كوريا الجنوبية، و”أيه.إس.إم.إل” في هولندا، من كبار أرباب العمل لمهندسي الذكاء الاصطناعي.