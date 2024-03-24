التذبذب يسيطر على تداولات البورصة فى مستهل الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) سيطر التذبذب على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة مستهل تعاملات الأسبوع الجارى.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 29060 نقطة، صاعدًا 16.73% منذ بداية العام الجارى.

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وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.22% لمستوى 6676 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92% إلى مستوى 9498 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 0.02% عند مستوى 35350 نقطة.

ورجح حسام عيد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر EGX30 مستوى مقاومة 30 ألف نقطة فى حالة الاستقرار أعلى منطقة 29 ألف نقطة، متوقعًا أن يختبر المؤشر مستوى 31 ألف نقطة فى حالة الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسى مدعومًا بالأداء الإيجابى للأسهم القيادية.

وقال عيد، إن المؤشر الرئيسى أغلق فى المنطقة الخضراء على ارتفاع محدود، لكنه حافظ على مستوى الدعم الرئيسى عند 29 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن الأداء المتباين المسيطر على الأسهم القيادية نتج عنه اتجاه المؤسسات المحلية لفتح مراكز شرائية بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية، وأن المؤسسات العربية والأجنبية اتجهت نحو البيع وإغلاق مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم.

وشهد السوق قيم تداولات 3.3 مليار جنيه، من خلال تداول 724 مليون سهم، بتنفيذ 107 آلاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 82 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“كوبر للاستثمار” بنسبة 18.36%.

وتراجعت أسعار 68 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“أصول للوساطة” بنحو 11.76%، فيما لم تتغير أسعار 57 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 1.94 تريليون جنيه.

وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 29700 نقطة على المدى القريب، و30700 نقطة على المدى المتوسط.

وأشار إلى تركز السيولة فى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي بات يشهد أداءًا أفضل من المؤشر الرئيسى خلال الفترة الأخيرة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 80 مليون جنيه و26 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.07% و4.92%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 106 ملايين جنيه مستحوذين على نسبة 90.02%.

وسجل الأفراد 75.62% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 76 مليون جنيه و0.2 مليون جنيه، بينما سجل المصريين صافى شراء بقيمة 23 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 24.37% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 4 ملايين جنيه و25 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات المحلية إلى الشراء بقيمة 83 مليون جنيه.