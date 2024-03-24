التذبذب يسيطر على تداولات البورصة فى مستهل الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سيطر التذبذب على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة مستهل تعاملات الأسبوع الجارى.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 29060 نقطة، صاعدًا 16.73% منذ بداية العام الجارى.
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وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.22% لمستوى 6676 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.92% إلى مستوى 9498 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 0.02% عند مستوى 35350 نقطة.
ورجح حسام عيد، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، أن يستهدف مؤشر EGX30 مستوى مقاومة 30 ألف نقطة فى حالة الاستقرار أعلى منطقة 29 ألف نقطة، متوقعًا أن يختبر المؤشر مستوى 31 ألف نقطة فى حالة الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسى مدعومًا بالأداء الإيجابى للأسهم القيادية.
وقال عيد، إن المؤشر الرئيسى أغلق فى المنطقة الخضراء على ارتفاع محدود، لكنه حافظ على مستوى الدعم الرئيسى عند 29 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن الأداء المتباين المسيطر على الأسهم القيادية نتج عنه اتجاه المؤسسات المحلية لفتح مراكز شرائية بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية، وأن المؤسسات العربية والأجنبية اتجهت نحو البيع وإغلاق مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم.
وشهد السوق قيم تداولات 3.3 مليار جنيه، من خلال تداول 724 مليون سهم، بتنفيذ 107 آلاف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 82 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“كوبر للاستثمار” بنسبة 18.36%.
وتراجعت أسعار 68 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“أصول للوساطة” بنحو 11.76%، فيما لم تتغير أسعار 57 سهماً، وسجل رأس المال السوقى 1.94 تريليون جنيه.
وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 29700 نقطة على المدى القريب، و30700 نقطة على المدى المتوسط.
وأشار إلى تركز السيولة فى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي بات يشهد أداءًا أفضل من المؤشر الرئيسى خلال الفترة الأخيرة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 80 مليون جنيه و26 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.07% و4.92%، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 106 ملايين جنيه مستحوذين على نسبة 90.02%.
وسجل الأفراد 75.62% من التعاملات، حيث سجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 76 مليون جنيه و0.2 مليون جنيه، بينما سجل المصريين صافى شراء بقيمة 23 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 24.37% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 4 ملايين جنيه و25 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات المحلية إلى الشراء بقيمة 83 مليون جنيه.
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