فورين بوليسي: مستقبل مجموعة السبع والعالم الديمقراطي على المحك!

MENAFN - Al-Borsa News) دقت مجلة“فورين بوليسي” الأمريكية ناقوس الخطر بشأن مستقبل التماسك الديمقراطي العالمي، في الوقت الذي تعقد فيه مجموعة السبع الصناعية الكبرى – نادي الديمقراطيات الرائدة في العالم – قمتها الخمسين، مما يجعل لتلك القمة أهمية تتجاوز كونها مجرد ذكرى تاريخية.

وتستضيف إيطاليا قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في الفترة من 13 إلى 15 يونيو المقبل، بمنطقة بوليا السياحية، وباعتبارها القمة الخمسين لمجموعة الدول السبع فسيكون هناك دافع قوي للاحتفال .

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والمعروف أن مجموعة السبع ـ التي تضم كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي منذ عام 1981 ـ تمثل اليوم 54% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 55% من الإنفاق الدفاعي العالمي، واكتسبت دول المجموعة ولعقود من الزمان ثقلا إضافيا على الساحة العالمية من خلال تنسيق قوتها الاقتصادية الوطنية في مساعي تحقيق أولويات السياسة الخارجية المشتركة، مثل حماية المجتمعات الديمقراطية والأسواق المفتوحة .

وأفادت مجلة“فورين بوليسي” بأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترمب بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي وصفتها بـ“المهينة”، كانت سببا في دفع كثيرين إلى التشكيك في مصداقية التزام أمريكا تجاه حلفائها، حيث انتقد ترمب مستوى الإنفاق الدفاعي المنخفض تاريخيا لأعضاء الناتو الآخرين مقارنة بالولايات المتحدة، وتساءل:“لماذا يتعين على الأمريكيين أن ينفقوا على الدفاع عن أوروبا أكثر مما يرغب الأوروبيون أنفسهم في إنفاقه ؟” .

ونبهت المجلة إلى أن مجموعة السبع قد تكون أكثر عرضة لتقلبات ولاية ترامب الثانية، خاصة وأن تنسيق السياسة الخارجية للولايات المتحدة مع الآخرين تعد بالنسبة لترمب قيدا لا معنى له على حرية العمل الأمريكية، ما لم يوفر عائدا اقتصاديا ملموسا لبلاده.

وهنا تكمن المشكلة، حيث تعاني الولايات المتحدة حاليا من عجز تجاري في السلع مع كافة شركائها في مجموعة السبع باستثناء المملكة المتحدة. ففي عام 2023، بلغ هذا العجز 337 مليار دولار، أي أكثر من العجز الأمريكي مع الصين (279 مليار دولار). ويشكل العجز التجاري في السلع خط أحمر بالنسبة لترامب في السياسة الخارجية. ولهذا السبب، تعامل ترامب مع ألمانيا بقيادة أنجيلا ميركل باعتبارها منافسا أكبر من روسيا تحت قيادة فلاديمير بوتين، ونسف بيان قمة عام 2018 بعد أن حاول زعماء مجموعة السبع التصدي للحمائية الأمريكية.

وربما يدفع ما سبق زعماء مجموعة السبع إلى أن يعربوا عن أملهم في أن تكون هناك فترة ولاية ثانية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. لكن هذا الأمر، وفي أفضل الأحوال، لا تتعدى نسبة حدوثه 50%؛ لذا، يجب على زعماء المجموعة استخدام الأشهر الثلاثة المقبلة لوضع أجندة سياسية مرنة يمكنها الصمود في وجه الصدمات التي قد تتعرض لها المجموعة خلال رئاسة ترامب الثانية، ويمكنها أيضا العمل كمنصة خلال فترة ولاية بايدن الثانية المحتملة.

ولفتت“فورين بوليسي” إلى أن إنجازات مجموعة السبع في ولاية بايدن الأولى كانت مثيرة للإعجاب. فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، نفذت مجموعة السبع حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضد روسيا، تتراوح بين تجميد ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات بنكها المركزي، ومنع توفير التأمين للناقلات التي تحمل النفط الروسي إذا تم بيعه فوق سقف 60 دولارا للبرميل.

كما أن مجموعة السبع، وفي انعكاس لمخاوفها المشتركة بشأن صعود الصين واصطفاف بكين الوثيق مع موسكو، انخرطت بشكل مستمر على مدى السنوات الثلاث الماضية مع حلفائها المقربين كوريا الجنوبية وأستراليا، في محاولة لبدء سلاسل توريد“دعم الأصدقاء” لأشباه الموصلات والطاقة المتجددة ومدخلات الطاقة التي ستكون أساسية لنموها الاقتصادي في المستقبل.

وترى المجلة الأمريكية أن كل هذا العمل المهم يمكن أن ينتهي إذا عادت إدارة ترامب الجديدة إلى معاقبة أقرب حلفائها بدعوى أنهم استفادوا من الولايات المتحدة بالمجان. ونظرا لأن إصلاح الخلل في التوازن التجاري بين بلدان مجموعة السبع مع الولايات المتحدة –التي يسعى ترمب لتحقيقه حال فوزه- أمر مستحيل في الأمد القريب؛ لذا، يتعين على قمة مجموعة السبع المقبلة أن تعطي الأولوية للتحضير لاحتمال عودة ترمب للسلطة، وأن تتخذ في سبيل ذلك عدة إجراءات.

ويتمثل الإجراء الأول في أنه يتعين على أعضاء مجموعة السبع أن يرسلوا إشارة واضحة إلى موسكو مفادها أن دعمهم لحماية سيادة أوكرانيا ليس له حدود زمنية، خاصة وأن الصراع الدموي هناك يخيم عليه الآن منافسة شديدة لإظهار أي جانب قادر على الصمود أكثر من الطرف الآخر سياسيا واقتصاديا. وفي ظل الحظر الحالي للدعم الأمريكي الجديد في الكونجرس، اتخذت الدول الأوروبية، ومنها الاتحاد الأوروبي، بالفعل خطوة مهمة من خلال الالتزام بتقديم 77 مليار يورو إضافية في شكل مساعدات مالية وعسكرية لكييف على مدى السنوات المقبلة، بالإضافة إلى ما يقرب من 75 مليار يورو سبق تخصيصها منذ بداية الحرب.

ويتعين على قمة السبع المقبلة أيضا أن تقرر كيف سيبدأ كافة أعضاء المجموعة في السحب من الأرباح المكتسبة من الاحتياطيات الروسية المجمدة. إلا أن العقبة حتى الآن تتمثل في أن الجزء الأكبر من هذه الاحتياطيات تحتفظ به بنوك الاتحاد الأوروبي، وتشعر بعض الحكومات والبنك المركزي الأوروبي بالقلق من أنه حتى الخطوة المتواضعة المتمثلة في صرف الفوائد المكتسبة (4.4 مليار يورو في العام الماضي فقط) تفتقر إلى أساس قانوني متين، ومن الممكن أيضا أن يؤدي ذلك إلى تقويض مصداقية اليورو باعتباره عملة احتياطية عالمية. ومن شأن التغلب على هذه التحفظات أن يعكس تصميم وعزم مجموعة السبع للتعامل بقوة في هذا الملف، ويدفع رئاسة ترمب للتفكير مرتين قبل التراجع عن أي ترتيب بشأن دعم أوكرانيا.

ويتمثل الإجراء الثاني في أنه يتعين على أعضاء مجموعة السبع دعوة كوريا الجنوبية وأستراليا رسميا للانضمام إلى المجموعة، حيث إذا فاز بايدن بولاية ثانية، فإن عضويتهما ستعزز المرونة الجماعية لمجموعة السبع في مجال التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، كما أنه إذا فاز ترامب برئاسة ثانية، فإن هذين الحليفين الديمقراطيين سيكونان أقل عزلة في مواجهة التهديدات التجارية.

كما يتمثل الإجراء الثالث في أنه يجب على أعضاء مجموعة السبع سرعة تخصيص الدفعة الأولى من التمويل لخطط بناء خط سكك حديدية وممر شحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، التي أعلنتها إدارة بايدن وزعماء الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند العام الماضي في قمة مجموعة العشرين، لاسيما وأن هذا المشروع مهم للتنافس مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث سيربط الاقتصادات الشابة المزدهرة في الهند ودول الخليج بأسواق أوروبا الغنية.

وأخيرا، سواء كان الهدف تعزيز مكاسب رئاسة بايدن أو تقليل المخاطر العالمية التي قد تترتب على رئاسة ترامب، فإن قمة الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس مجموعة السبع يجب أن ترقى إلى مستوى أهدافها.

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