الرئيس العراقي: عازمون على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على الفساد

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، عزم بلاده على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على حالات الفساد.

وأوضح الرئيس العراقي – خلال لقائه سفيرة أمريكا لدى بغداد ألينا رومانسكي – أن العراق حريص على بناء شراكات مميزة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي.

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وشدد رشيد – حسب ما ذكرت قناة“العراقية” الإخبارية – على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب وتوظيفهما لكسب المهارات والارتقاء بواقع القطاعات الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية والبيئة والطاقة.

من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق رغبة بلادها في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بما يخدم الشعبين الصديقين.

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