بعد رفع أسعاره.. كم يبلغ سعر تكلفة السولار؟

MENAFN - Al-Borsa News) رغم زيادة أسعار البترول بوتيرة أسرع من الزيادة فى أسعار البنزين، لكنه لا يزال المنتج الأكثر تكلفة على الخزانة العامة للدولة خاصة مع تراجع الإنتاج خلال العام الماضى وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

وقال مصدر حكومى إن متوسط سعر التكلفة للتر السولار يبلغ نحو نصف دولار، أى حوالى 23 جنيها.

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أوضح أن المعادلة تُحتسب بناء على السعر العالمى والبالغ نحو 0.75 دولار للتر، وسعر المُنتج المحلى المبنى على عدم وجود هامش للتكرير، والذى يقل قليلًا عن نصف دولار.

وبحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء تستهلك مصر نحو 14.3 مليون طن تستورد منها 5.1 مليون طن.

وجاءت تقديرات كبير الاقتصاديين فى“كايرو كابيتال” للأوراق المالية، هانى جنينة، فى الحدود نفسها عند ما بين 20 و22 جنيها للتر.

أوضح جنينة أن الفرق الكبير بين سعر التكلفة وسعر البيع للمستهلك يعكس احتمالات لمزيد من رفع أسعار السولار قد تصل إلى 100% امتثالًا لمستهدفات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى بتحجيم فاتورة الدعم.

أضاف أن الزيادة قد لا تأتى دفعة واحدة ولكن على أكثر من مرة لحين الوصول لسعر التكلفة.

ورفعت الحكومة أسعار السولار 1.75 جنيه للتر بعد تثبيته نحو 10 أشهر من مايو 2023، والذى شهد تحريكه جنيهًا واحدًا بعد استقرار 18 شهرًا.

وقدرت وزارة المالية دعم الوقود العام المالى المقبل عند 147 مليار جنيه، بحسب تصريحات لوزيرة المالية، محمد معيط، مقارنة مع 130 مليار جنيه متوقعة العام الحالى، و125 مليار جنيه العام المالى الماضى.

وتُطبق مصر نظام الدعم التبادلى والذى يعكس أن بعض السلع التى يستهلكها الأكثر ثراءً تحمل دعم للمنتجات التى تمس محدودى الدخل، بحسب ما قاله رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى.

قالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى بشركة أسطول، إنه رغم زيادة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة، إلا أن الزيادة العالمية كانت أكبر، فكان الاتجاه الطبيعى هو رفع الأسعار، خصوصاً أن الموازنة تتعرض لضغوطات بسبب تحرير سعر الصرف الأخير واستيراد الغاز بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة والذى وضع ضغط زائد على الموازنة.

أوضحت أن أسعار المواد البترولية عالمياً ارتفعت نتيجة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.

وأضافت أن ارتفاع أسعار السولار لن يؤثر بالشكل الكبير فى التضخم فى مارس ومن المتوقع تباطؤ التضخم ليبلغ 32.7% مقارنة بـ 36% فى فبراير الماضى، نتيجة محاولة البنك المركزى ضبط الأسعار واحتواء التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

وخلال العام الماضى وصلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك البترول لأعلى مستوى فى 5 سنوات على الأقل عند.

وبحسب منصة بيانات الطاقة المشتركة“جودى” بلغت الطاقات التكريرية لمصر 511 ألف برميل فى يناير 2024 مقارنة مع 584 ألف برميل فى يناير 2023.

لكن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السولار وهو الأمر الذى بوسعه أن يُخفض تكلفة الدعم، وذلك عبر إضافة سعات تكريرية.

ومن المستهدف خلال عام زيادة سعة مصفاة“ميدور” 60% لتصل إلى 160 ألف برميل فى اليوم بحلول مارس من العام المقبل.