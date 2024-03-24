5.6 مليار جنيه تنازلات العملة فى صرافات الأهلى ومصر والقاهرة منذ التعويم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذبت شركات الصرافة التابعة لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة تنازلات عن العملة الأجنبية بقيمة 5.6 مليار جنيه، منذ التعويم وحتى يوم السبت الماضى.
وجاءت شركة“الأهلى للصرافة” فى الصدارة بحصة 3.044 مليار جنيه، تليها“مصر للصرافة” بحصة 2.3 مليار جنيه، و”كايرو للصرافة” بنحو 250 مليون جنيه.
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وخلال تعاملات أمس السبت، جذبت الشركات الثلاث تنازلات عن العملة الأجنبية بنحو 358 مليون جنيه.
وبلغت حصيلة التنازلات لشركة الأهلى للصرافة عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات السبت نحو 148 مليون جنيه، وفقا لما قاله عبد المجيد محيى الدين، رئيس الشركة.
وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.
ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.
وجذبت شركة“مصر للصرافة” نحو 200 مليون جنيه بختام تعاملات أمس السبت، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس الشركة.
وأوضح فوزى أن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64%، يليه اليورو بنسبة 17%، والريال السعودى بنسبة 15%، والجنيه الإسترلينى بنسبة 1%، والدرهم الإماراتى بنسبة 1%، والعملات الأخرى بنسبة 2%.
ويبلغ عدد فروع الشركة التابعة لبنك مصر نحو 71 فرعًا على مستوى الجمهورية، برأس مال 360 مليون جنيه.
وبلغت حصيلة التنازلات عن العملة الأجنبية لدى شركة“كايرو للصرافة”، التابعة لبنك القاهرة نحو 10 ملايين جنيه أمس السبت، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى للشركة.
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