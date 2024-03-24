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5.6 مليار جنيه تنازلات العملة فى صرافات الأهلى ومصر والقاهرة منذ التعويم

3/24/2024 2:22:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) جذبت شركات الصرافة التابعة لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة تنازلات عن العملة الأجنبية بقيمة 5.6 مليار جنيه، منذ التعويم وحتى يوم السبت الماضى.

وجاءت شركة“الأهلى للصرافة” فى الصدارة بحصة 3.044 مليار جنيه، تليها“مصر للصرافة” بحصة 2.3 مليار جنيه، و”كايرو للصرافة” بنحو 250 مليون جنيه.

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وخلال تعاملات أمس السبت، جذبت الشركات الثلاث تنازلات عن العملة الأجنبية بنحو 358 مليون جنيه.

وبلغت حصيلة التنازلات لشركة الأهلى للصرافة عن العملات الأجنبية المختلفة خلال تعاملات السبت نحو 148 مليون جنيه، وفقا لما قاله عبد المجيد محيى الدين، رئيس الشركة.

وأوضح ((محيى الدين))، أن الدولار يتصدر النسبة الأكبر من حصيلة التنازلات يليه باقى العملات مثل الريال السعودى، واليورو، والدرهم الإماراتى.

ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وجذبت شركة“مصر للصرافة” نحو 200 مليون جنيه بختام تعاملات أمس السبت، وفقاً لما قاله عادل فوزى، رئيس الشركة.

وأوضح فوزى أن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 64%،؜ يليه اليورو بنسبة 17%، والريال السعودى بنسبة 15%،؜ والجنيه الإسترلينى بنسبة 1%، والدرهم الإماراتى بنسبة 1%، والعملات الأخرى بنسبة 2%.

ويبلغ عدد فروع الشركة التابعة لبنك مصر نحو 71 فرعًا على مستوى الجمهورية، برأس مال 360 مليون جنيه.

وبلغت حصيلة التنازلات عن العملة الأجنبية لدى شركة“كايرو للصرافة”، التابعة لبنك القاهرة نحو 10 ملايين جنيه أمس السبت، وفقاً لما قاله محمد رجائى، الرئيس التنفيذى للشركة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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