ميناء دمياط يتداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة .. بينما غادر منه 13 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن التداول عليها بالميناء 40 سفينة، منها السفينة ( YRB NAUTICA ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 مترا وعرضها 31 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 43 ألفا و780 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص وذلك يؤكد جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وذكر المركز – فى بيان صادر اليوم الأحد – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و993 طنا شملت 5795 طن يوريا و7579 طن كلينكر و410 أطنان كحول و1650 طن مولاس و5559 طن بضائع متنوعة.

موضوعاتالسفير الألمانى يزور ميناء دمياط لبحث أوجه التعاون المشترك %35 تراجعًا فى حمولة قناة السويس بعد 4 أشهر من هجمات البحر الأحمر تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و747 طنا شملت 20 ألفا و124 طن قمح و13 ألفا و91 طن خردة و60 طن فول و3777 طن حديد و971 طن خشب زان و6510 طن كسب فول صويا و4649 طن بضائع متنوعة و1713 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 565 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 205 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة.

وأشار البيان الى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 69 ألفا و790 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136 ألفا و637 طنًا.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5348 شاحنة.

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