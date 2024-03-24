صندوق النقد يختتم زيارته إلى رواندا عقب مراجعة سلسلة الاصلاحات

MENAFN - Al-Borsa News) قام فريق من صندوق النقد الدولي، بزيارة إلى رواندا لمناقشة أولويات سياسة السلطات والتقدم المحرز في الإصلاحات بينما ستتمكن رواندا من الحصول على 76.6 مليون دولار في إطار صندوق الدعم الإقليمي و88.9 مليون دولار في إطار الصندوق الاتئماني.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد ان النمو الاقتصادي ظل قويا في رواندا، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 8.2% على أساس سنوي، على خلفية الأداء القوي في الخدمات والبناء، فضلاً عن انتعاش إنتاج المحاصيل الغذائية في النصف الثاني من العام.

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وتباطأ التضخم بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وبلغ التضخم الرئيسي 4.9% في فبرايرالماضي، بسبب موقف السياسة النقدية المتشدد بشكل مناسب والتطورات المواتية في أسعار المواد الغذائية مع انتعاش الإنتاج الزراعي في نهاية العام الماضي.

وانخفضت قيمة الفرنك الرواندي بنسبة 18% مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023، وبلغت الاحتياطيات الدولية 4.4 شهرًا من الواردات المحتملة في نهاية عام 2023، مما يوفر عاملاً مفيدًا ضد الصدمات الخارجية.

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