صندوق النقد يختتم زيارته إلى رواندا عقب مراجعة سلسلة الاصلاحات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قام فريق من صندوق النقد الدولي، بزيارة إلى رواندا لمناقشة أولويات سياسة السلطات والتقدم المحرز في الإصلاحات بينما ستتمكن رواندا من الحصول على 76.6 مليون دولار في إطار صندوق الدعم الإقليمي و88.9 مليون دولار في إطار الصندوق الاتئماني.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد ان النمو الاقتصادي ظل قويا في رواندا، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 8.2% على أساس سنوي، على خلفية الأداء القوي في الخدمات والبناء، فضلاً عن انتعاش إنتاج المحاصيل الغذائية في النصف الثاني من العام.
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وتباطأ التضخم بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وبلغ التضخم الرئيسي 4.9% في فبرايرالماضي، بسبب موقف السياسة النقدية المتشدد بشكل مناسب والتطورات المواتية في أسعار المواد الغذائية مع انتعاش الإنتاج الزراعي في نهاية العام الماضي.
وانخفضت قيمة الفرنك الرواندي بنسبة 18% مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023، وبلغت الاحتياطيات الدولية 4.4 شهرًا من الواردات المحتملة في نهاية عام 2023، مما يوفر عاملاً مفيدًا ضد الصدمات الخارجية.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108015468
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