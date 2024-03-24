الاستثمار الأوروبي يوجه 125 مليون يورو للربط الكهربائي بين إكوادور وبيرو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 125 مليون يورو لتحسين أمن إمدادات الطاقة في الإكوادور وبيرو، مع تعزيز تجارة الطاقة الإقليمية.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الاوروبي أن القرض يعمل على ربط الطاقة بين إكوادور وبيرو مما يزيد من قدرة إكوادور وبيرو على نقل الكهرباء.
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وقالت نادية كالفينيو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي:“بصفتنا الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، فإننا نفخر بدعم مثل هذا المشروع المهم لتحسين أمن إمدادات الكهرباء والتجارة بين الإكوادور وبيرو مع المساهمة أيضًا في إزالة الكربون و مكافحة تغير المناخ”.
وتابعت انه إلى جانب شركائنا، يدعم بنك الاستثمار الأوروبي التنمية الاقتصادية المستدامة للإكوادور في إطار أجندة الاستثمار العالمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للاتحاد الأوروبي.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108015467
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