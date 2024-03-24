الاستثمار الأوروبي يوجه 125 مليون يورو للربط الكهربائي بين إكوادور وبيرو

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 125 مليون يورو لتحسين أمن إمدادات الطاقة في الإكوادور وبيرو، مع تعزيز تجارة الطاقة الإقليمية.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الاوروبي أن القرض يعمل على ربط الطاقة بين إكوادور وبيرو مما يزيد من قدرة إكوادور وبيرو على نقل الكهرباء.

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وقالت نادية كالفينيو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي:“بصفتنا الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، فإننا نفخر بدعم مثل هذا المشروع المهم لتحسين أمن إمدادات الكهرباء والتجارة بين الإكوادور وبيرو مع المساهمة أيضًا في إزالة الكربون و مكافحة تغير المناخ”.

وتابعت انه إلى جانب شركائنا، يدعم بنك الاستثمار الأوروبي التنمية الاقتصادية المستدامة للإكوادور في إطار أجندة الاستثمار العالمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للاتحاد الأوروبي.

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