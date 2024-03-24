Sunday, 24 March 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاستثمار الأوروبي يوجه 125 مليون يورو للربط الكهربائي بين إكوادور وبيرو

3/24/2024 2:22:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض بقيمة 125 مليون يورو لتحسين أمن إمدادات الطاقة في الإكوادور وبيرو، مع تعزيز تجارة الطاقة الإقليمية.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الاوروبي أن القرض يعمل على ربط الطاقة بين إكوادور وبيرو مما يزيد من قدرة إكوادور وبيرو على نقل الكهرباء.

موضوعات متعلقة فلسطين: أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بغزة صندوق النقد يختتم زيارته إلى رواندا عقب مراجعة سلسلة الاصلاحات الرئيس العراقي: عازمون على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على الفساد

وقالت نادية كالفينيو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي:“بصفتنا الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، فإننا نفخر بدعم مثل هذا المشروع المهم لتحسين أمن إمدادات الكهرباء والتجارة بين الإكوادور وبيرو مع المساهمة أيضًا في إزالة الكربون و مكافحة تغير المناخ”.

وتابعت انه إلى جانب شركائنا، يدعم بنك الاستثمار الأوروبي التنمية الاقتصادية المستدامة للإكوادور في إطار أجندة الاستثمار العالمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للاتحاد الأوروبي.

المصدر:

MENAFN24032024000202011048ID1108015467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث