الملا: سوق المنتجات البترولية في مصر لديه فرص واعدة للنمو والتطور

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن سوق تسويق المنتجات البترولية في مصر لديه ميزات كثيرة بفرصه الواعدة ونموه وتطوره الذي نتج عنه تنافسية كبرى بين شركات التوزيع، مشددا على أن هذا السوق يتطلب كيانات متطورة وقادرة تجيد التسويق والابتكار وتطوير وصقل خبرات العاملين لتقديم نتائج أعمال متميزة.

وأكد الملا – خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة النيل لتسويق البترول عن العام الماضي 2023 – أن التنسيق والتعاون بين الكيانات البترولية في المجالات المشتركة يثري العمل، لافتاً إلى أن شركات تسويق المنتجات البترولية تقدم منظومة عمل متميزة في الأداء والانتشار والتطوير وتقديم خدمات التموين والخدمات المتكاملة التي يحتاجها حائزو السيارات وإمداد القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بحاجاتها من المنتجات البترولية.

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وأثنى الوزير على ما تقدمه شركة النيل لتسويق البترول ضمن المنظومة فيما يخص الوفاء بالاحتياجات البترولية لصعيد مصر، وتوسعها في تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بمحطاتها لما يوفره لها من عوائد وما يسهم به في تحقيق خطط الوزارة في انتشار وسهولة الوصول لتلك الخدمة الحضارية.

كما وجه الوزير الشكر للعاملين على ما حققوه من نتائج أعمال ، وبخاصة الأهداف الاقتصادية في الصعيد، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وتعظيم القدرة التنافسية.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عيد رئيس الشركة، أن لديها 75 محطة ولديها 12 محطة جديدة تحت الإنشاء في الخواتكة وخارفة ديروط ومنقباد ونزلة عبداللاه والمدينة الصناعية بأسيوط وجرجا ودار السلام بسوهاج والغنيمية وبنبان بأسوان والمحور الجديد في ملوى بالمنيا والفرافرة بالوادي الجديد والصالحية بالشرقية.

وعرض عيد موقف مبيعات الشركة من البنزين بأنواعه والسولار وحرصها على زيادة مساهمتها في خطة الوزارة لانتشار منافذ التموين بالغاز الطبيعي والتي يتم العمل على إضافة 7 منافذ جديدة للتموين به تضاف إلى المنافذ الحالية المتاحة بمحطات النيل لتسويق البترول.

كما عرض موقف إمدادات المنتجات البترولية لكبار المستهلكين وتوسعها في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن وخطتها التطويرية لتسويق الزيوت المعدنية والتي تنامت خلال العام الماضي وخطتها في تطوير ورفع كفاءة المستودعات والنقل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومساهمتها المجتمعية.

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