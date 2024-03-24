السفير الألمانى يزور ميناء دمياط لبحث أوجه التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش أن الميناء مستمر في تقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بالميناء طبقا لتوجيهات وزير النقل حيث يمتلك الميناء بنية أساسية قوية وفرص استثمارية في مجالات عديدة إضافة إلى موقعه المتميز بما يؤهله للمنافسة بين الموانئ العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الميناء مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر فرانك هارتمان وقرينته والوفد المرافق له من أعضاء السلك الدبلوماسي الألماني خلال زيارتهم للميناء لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار المهندس أحمد عثمان، وقيادات الهيئة ومسئولي شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) مشغل مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1.

موضوعاتميناء دمياط يتداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة %35 تراجعًا فى حمولة قناة السويس بعد 4 أشهر من هجمات البحر الأحمر تداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

وأعرب حواش عن ترحيبه بالسفير والوفد المرافق، مؤكدا اعتزازه بالزيارة التي تدل على الحرص المتبادل على تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأعقب ذلك تقديم عرضا توضيحيا للميناء ومزاياه التنافسية والتعريف بمحطاته المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة وعلى رأسها محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تعد شاهداً على تميز العلاقات وأحد الشراكات العملاقة بين مصر وألمانيا.

وعقب ذلك توجه الحضور لزيارة ميدانية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1، حيث استمع السفير من القائمين عليها لشرح توضيحي للمشروع الذي تديره شركة دمياط أليانس التي تضم تحالف شركات هاباج لويد ألمانيا، يوروجيت المانيا، كونتشيب إيطاليا، حيث تبلغ أطوال أرصفته حوالي 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية من الساحات والمخازن على مساحة تقدر بحوالي 922 ألف متر مربع، وستسام في رفع تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة.

من جانبه أعرب السفير الألماني عن أمله في استمرار الزيارات المتبادلة لإتاحة فرصة لتطوير أوجه التعاون مما ينعكس إيجاباً على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

وفي نهاية الزيارة قدم أحمد حواش درعا تذكاريا للسفير تقديراً لزيارته الأولى للميناء.

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