السفير الألمانى يزور ميناء دمياط لبحث أوجه التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش أن الميناء مستمر في تقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار بالميناء طبقا لتوجيهات وزير النقل حيث يمتلك الميناء بنية أساسية قوية وفرص استثمارية في مجالات عديدة إضافة إلى موقعه المتميز بما يؤهله للمنافسة بين الموانئ العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الميناء مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر فرانك هارتمان وقرينته والوفد المرافق له من أعضاء السلك الدبلوماسي الألماني خلال زيارتهم للميناء لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار المهندس أحمد عثمان، وقيادات الهيئة ومسئولي شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) مشغل مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1.
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وأعرب حواش عن ترحيبه بالسفير والوفد المرافق، مؤكدا اعتزازه بالزيارة التي تدل على الحرص المتبادل على تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأعقب ذلك تقديم عرضا توضيحيا للميناء ومزاياه التنافسية والتعريف بمحطاته المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة وعلى رأسها محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تعد شاهداً على تميز العلاقات وأحد الشراكات العملاقة بين مصر وألمانيا.
وعقب ذلك توجه الحضور لزيارة ميدانية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1، حيث استمع السفير من القائمين عليها لشرح توضيحي للمشروع الذي تديره شركة دمياط أليانس التي تضم تحالف شركات هاباج لويد ألمانيا، يوروجيت المانيا، كونتشيب إيطاليا، حيث تبلغ أطوال أرصفته حوالي 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية من الساحات والمخازن على مساحة تقدر بحوالي 922 ألف متر مربع، وستسام في رفع تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة.
من جانبه أعرب السفير الألماني عن أمله في استمرار الزيارات المتبادلة لإتاحة فرصة لتطوير أوجه التعاون مما ينعكس إيجاباً على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين.
وفي نهاية الزيارة قدم أحمد حواش درعا تذكاريا للسفير تقديراً لزيارته الأولى للميناء.
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108015465
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