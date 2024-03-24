رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت، الانتشار كامل لكافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة في أماكن التمركز المخصصة لها بالشوارع والميادين على مستوى محافظات إقليم القناة“السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد”، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها على الفور.
وقال عصمت – في بيان اليوم الأحد – إنه تم توفير عدد من الطلمبات للدفع بها في المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه في المناطق والأماكن التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث لمتابعة سقوط الأمطار على مدار الساعة وأعمال الشفط، مضيفا أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة التي تمتلئ بالمياه مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.
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وأوضح أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، وانتشار وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.
وفي سياق متصل، تابع محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، اليوم، أعمال الوحدات المحلية بالمحافظة لكسح مياه الأمطار وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، وحملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الاجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهاباً وإياباً، بمراكز ومدن المحافظة .
المصدر:
MENAFN24032024000202011048ID1108015462
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