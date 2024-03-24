رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت، الانتشار كامل لكافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة في أماكن التمركز المخصصة لها بالشوارع والميادين على مستوى محافظات إقليم القناة“السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد”، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها على الفور.

وقال عصمت – في بيان اليوم الأحد – إنه تم توفير عدد من الطلمبات للدفع بها في المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه في المناطق والأماكن التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث لمتابعة سقوط الأمطار على مدار الساعة وأعمال الشفط، مضيفا أنه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة التي تمتلئ بالمياه مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

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وأوضح أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، وانتشار وتمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وفي سياق متصل، تابع محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين، اليوم، أعمال الوحدات المحلية بالمحافظة لكسح مياه الأمطار وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، وحملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الاجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهاباً وإياباً، بمراكز ومدن المحافظة .

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