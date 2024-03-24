كيف ترى المؤسسات البحثية مستقبل الاقتصاد المصرى؟

اتخذت مصر عدة إصلاحات هيكلية فى مقدمتها خفض سعر الصرف ورفع الفائدة، بشكل أعنف من المتوقع، ما ضمن لها التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى ضمن حزمة تمويلية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار ما بين 9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، و6 مليارات دولار من البنك الدولى، بخلاف تمويلات أخرى من مؤسسات مثل“جايكا” والبنك الأفريقى للتنمية وبنك التنمية الجديد.

وأدت تلك التطورات لتحسن جوهرى فى رؤية المؤسسات البحثية المختلفة وإن أربكها قراءة التضخم الأخيرة.

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رغم توقعات المؤسسات البحثية بوصول التضخم فى مصر ذروته وأن أثر سنة الأساس سيتكفل بخفضه خلال الشهور المقبلة لكنه ارتفع على نحو مفاجئ إلى 35.7% فى المدن خلال فبراير الماضى، مع ارتفاعه شهريًا إلى 11.5%، وكان التضخم الأساسى والذى يعكس الضغوط الضمنية بعد استبعاد السلع المتقلبة والمحددة إداريًا فى مستويات أكثر ارتفاعاً.

وسجل التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى ارتفاعًا 13.2% على أساس شهرى، فيما بلغ على أساس سنوى نحو 35%.

وقالت مؤسسة“فيتش سوليوشنز”، وهى مؤسسة بحثية تابعة لمجموعة“فيتش” للتصنيف الائتمانى إن أثر سنة الأساس لم يكن كافيًا لاحتواء أسعار الغذاء، مع ارتفاع التضخم الشهرى 11.5% على أساس شهرى.

أوضحت أن التضخم ربما يتجاوز مستوياته التاريخية التى سجلها فى سبتمبر حينما بلغ 38% فى المدن.

وباتت المؤسسة تتوقع أن يصل متوسط التضخم خلال 2024 إلى 35% مقارنة مع 25% توقعاتها قبل ذلك.

وقالت إنه ربما كان البنك المركزى على إطلاع على تلك البيانات قبل أن يقرر رفع الفائدة 6% مؤخرًا. ورجحت أن يُبقى البنك المركزى على الفائدة لتجنيب الاقتصاد أعباء إضافية سواء على صعيد النمو والمتوقع أن يسجل 3.5% خلال العام المالى المقبل، أو المالية العامة، مع امتصاص فوائد الدين معظم الإيرادات، وارتفاع الديون لأكثر من 100% من الناتج المحلى.

وأشارت إلى أن التثبيت أقرب خاصة أن العائد على بعض أوراق الدين الحكومى بالعملة المحلية مازال إيجابيًا، بجانب نجاح مصر فى جذب سيولة أجنبية لدعم سعر الصرف.

لكنها ذكرت أن ميزان المخاطر يُشير إلى تقييد نقدى مُحتمل.

وارتفعت أسعار الفائدة فى مصر لمستويات غير مسبوقة بعد رفعها 8% خلال العام الحالى، ليصل إلى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 27.25%، 28.25%، على الترتيب.

وأرجع“جى بى مورجان” ارتفاع التضخم بفعل تحركات السوق الموازية فى فبراير وتأثير واسع لتوقعات التعويم عما كان معتادًا، بجانب أن الشراء الموسمى للطعام والشراب دفع الأسعار للارتفاع.

وذكر أن تلك المحركات قد تعنى ضمنيًا انخفاض قراءة التضخم فى مارس مع تراجع سعر الصرف فى السوقين الرسمى والموازى.

ووضع البنك 3 سيناريوهات الأول أن التضخم فى فبراير كان عارضًا وأن التضخم الشهرى فى مارس قد يكون بالسالب

والسيناريو الثانى أن ينخفض التضخم لكن يظل قويا خلال الشهرين المقبلين مع بقاء بعض الضغوط التضخمية عقب خفض قيمة الجنيه وهو السيناريو الأساسى للبنك، أما السيناريو الثالث أن يكون فبراير ليس قراءة مؤقتة ولكنه بداية لتسارع آخر فى مارس.

ولكنه ذكر أنه بعيدًا عن عدم اليقين الكبير بشأن قراءة الشهرين المقبلين بات البنك يتوقع أن يظل التضخم أعلى من 30% حتى الربع الثالث من العام قبل أن يتراجع إلى 22% ما يعنى أن البنك المركزى ربما بحاجة لرفع الفائدة 2% إضافية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.

وقال محلل بأحد بنوك الاستثمار إن التضخم فى مصر ليس جيدًا لمسار التباطؤ الذى كان متوقعًا وقد يُجبر البنك المركزى على رفع الفائدة 2% إضافية لخفض الفائدة الحقيقية السلبية، حتى وإن لم يكن فى الاجتماع المقبل مباشرة.

أضاف أن التضخم يلقى بظلاله على سوق الدين المحلى والعملة المحلية أيضًا.

ويتفق محللو بنك الكويت الوطنى مع رؤية“فيتش سوليشونز” أن رفع الفائدة 6% من قبل البنك المركزى ربما الأخير فى دورة التشديد النقدى، مع احتمالية خفضها فى النصف الثانى من العام.

وذلك رغم ترجيحهم أن يظل التضخم مرتفع وأعلى من 30% خلال معظم العام الحالى، على أن يبدأ فى التراجع خلال الربع الأخير من العام.

قال بنك الاستثمار الألمانى،“آى إن جى”، إن الإجراءات التى اتخذتها مصر سيكون لها أثر جيد لدى المستثمرين.

وأشار إلى أن الجنيه يُتداول فى العقود الأجلة مدة 12 شهراً عند مستوى 52.6، ما يعنى عدم تسعير انخفاضات حادة فى قيمة الجنيه.

أوضح أن تفاعل الأسواق حتى الآن مُشجع، وأن المنحنى السعرى للجنيه فى العقود الآجلة يعكس بعض التفاؤل الحذر على المدى المتوسط نتيجة نجاح الإصلاحات الجديدة.

وقال إن الإشارات الإيجابية الواضحة من المستثمرين تعكس التزام واضح من مصر بالإصلاحات الهيكلية، وجذب استثمارات أجنبية ضخمة وخفض الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد وزيادة حجم القرض.

وذكر أن الاتفاق مع الصندوق قد يؤدى لسلسلة من التحسن فى ثقة المستثمرين وتعزيز قدرة مصر على اللجوء بأريحية لسوق الدين العالمى.

لكن خفض مصر للجنيه عدة مرات فى 2022 والعودة لتثبيته قد يترك بعد التشكك من قبل المستثمرين بشأن التحول فى السياسات النقدية.

وقال إن تحديا رئيسيا لمصر هو التأثير التضخمى لخفض الجنيه، وتحديدًا التضخم متعدد الحلقات فى مصر، ما يعنى أنه رغم خفض الجنيه الأسمى لأكثر من مرة خلال العقد الماضى فإن كثيراً من مكاسب التنافسية والتى يقيسها سعر الصرف الحقيقى الفعال تآكلت بسبب التضخم المرتفع.

أوضح أن لذلك كان رفع الفائدة أعنف مما توقعه السوق، مشيرًا إلى أن الصورة فى 2022 و2023 خاصة مع الضغوط العالمية كانت أسوأ مما كانت عليه فى 2017 حينما ارتفع التضخم إلى 30% على أساس سنوى عقب خفض قيمة الجنيه.

وقال إن عجز الحساب الجارى فى مصر بدأ فى تصحيح نفسه والانكماش، بدليل تراجعه من 4.4% للناتج المحلى خلال 2021، إلى 1% فى الربع الثالث من 2023، بالتزامن مع تعافى السياحة وانخفاض عجز الميزان التجارى.

وتوقع أن يسهم خفض قيمة الجنيه فى دعم ذلك التراجع فى الميزان التجارى عبر تحسين التنافسية واستمرار الانخفاض فى الواردات، وفى تلك الحالة فإن التدفقات من صندوق النقد والإمارات والشركاء الآخرين ضمن الحزمة التمويلية سيتم توجيهها لبناء الاحتياطيات وتحسين الوضع الاستثمارى الدولى للبلاد.

لكنه حذر أن المخاطر الجيوسياسية تظل عنصر مخاطرة فى ظل الاعتماد على حصائل النقل من خلال قناة السويس بجانب السياحة واللذين تأثرا بالحرب فى فلسطين، وإن كانت تلك التوترات أعادت التأكيد على أهمية مصر على مستوى الشركاء الإقليميين وأيضًا بالنسبة لدول الخليج، والدول الغربية وهو عنصر رئيسى فى تعهدات الدعم التى قدموها.

وقال إنه رغم أن التقدم فى الإصلاحات على صعيد الخصخصة والاستثمارات الأجنبية وسعر الصرف، لكن الوضع المالى فى مصر يظل صعبًا وقد يعيق مزيداً من التحسن فى ملف مصر الائتمانى.

فرغم تحقيق فوائض أولية لكن مدفوعات الفوائد التى تلتهم السواد الأعظم من الإيرادات عقبة هيكلية كبيرة، خاصة مع اتساع عجز الموازنة إلى 5.9% من الناتج المحلى فى أول 7 أشهر من العام المالى.

لكن يجدر الإشارة إلى أن وزير المالية محمد معيط، قد أكد أنه تم الاتفاق مع المؤسسات الدولية لاحتساب نسبة الفوائد للدين بناء على الإيرادات من الموازنة الموحدة للمالية لعامة والتى تشمل موازنة الهيئات الاقتصادية.

وقال“آى إن جى” إن معظم الدين الحكومى مقوم بالعملة المحلية وكذلك فإن معظم مدفوعات الفوائد بالعملة المحلية، وذلك يؤدى لخفض التعرض لمخاطر سعر الصرف بجانب وجود قاعدة مستثمرين عريضة للاستثمار فى الدين المحلى.

أوضح أن ذلك يجعل مصر مُعرضة أكثر لمخاطر سعر الصرف أكثر منها عُرضة لمخاطر إعادة التمديد على خلاف الوضع فى سندات اليورو بوند، وإن كان جزء كبير منها أيضًا مُحتفظ به من قبل المستثمرين المحليين وليس الدوليين.

ويجعل ذلك سداد سندات مصر الدولية أقل تأثيرًا على مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وبحسب بيانات البنك فإن مصر واحدة من أفضل المُصدرين للدين أداءً مع تحسن هامش الائتمان السيادى بنحو 20% منذ بداية العام بعد عامين من التقلبات الشديدة.

لكنه أشار إلى أن عوائد السندات الدولية رغم انخفاضها دون 10% تظل عائقا من الدخول المستدام للسوق لتلبية احتياجاتها التمويلية، لكن أيضًا الفرص ليست منعدمة كما كانت من قبل، بما يعنى أن معظم المرحلة الحرجة من الأزمة قد انتهت.

وقال إنه مع انكماش تكلفة التأمين على الديون السيادية لتقترب من المستويات التى تسجلها ديون الدول المُصنفة بالتصنيف الائتمانى نفسه، لكن يبدو أن التحسن على المدى القريب قد بدأ فى التراجع، خاصة مع حدوث معظم المُحفزات بالفعل.

أشار إلى أن انخفاض أكبر فى علاوة المخاطر لمصر يتطلب أن يرى المستثمرون إصلاحات هيكلية حاسمة وإشارات أوضح على أن سعر الصرف مرن حقًا، وخطط مستقبلية لدخول الأسواق العالمية.

وقال إن احتياطيات النقد الأجنبى لمصر تصل حاليًا 33 مليار دولار أى تغطى نحو 4 أشهر من المدفوعات الجارية، وإن الحكومة ستستخدم أى سيولة أجنبية من شأنها رفع قيمة الجنيه فى بناء الاحتياطيات.

وأشار إلى أن التفاؤل الحذر للمستثمرين من شأنه أن يجعل الجنيه مستقر حول 50 جنيها للدولار، وأن تلك المستويات تسهل على البنك المركزى مهمة الدفاع عن العملة.

وذكر أن الانتقال لسعر صرف مرن بالكامل قد يكون على الطاولة قبل نهاية العام لكن يجب أن يحدث حينما تكون السلطات المصرية مطمئنة أنه لن يؤدى لضغوط بيعية.

وقال إن إزالة الضباب عن الأوضاع العالمية وبدء خفض الفائدة الأمريكية، والتى توقع أن يكون فى حدود 125 نقطة أساس العام الحالى، يضمن بيئة أقل ضغطًا للأسواق الناشئة والديون.

ولكنه ذكر أن مصر مازالت بعيدة عن جذب تدفقات الأموال الساخنة بشكل مستدام، وإن كان يتوقع أن تنجح فى استقرار سعر الصرف حول 50 جنيها قبل أن يؤدى التحول لنظام مرن بالكامل لتجدد الضغوط الهابطة على الجنيه.

قال معهد واشنطن الدولى، إن صفقة رأس الحكمة لها تأثير إيجابى على مصر ويساعد فى حل الأزمة المالية وتوفير المزيد من السيولة التى يحتاجها الاقتصاد الذى عانى من تضخم مرتفع.

ومن المفترض أن يؤدى تحويل الودائع من الدولار إلى جنيه إلى طباعة نقود بالقيمة نفسها.

وأشار المعهد إلى أنه من غير الواضح كيف سيتم تحويل الودائع الدولارية للإمارات إلى استثمارات بما يحمله ذلك من تضخم فى ميزانية البنك المركزى والتى تزيد عن 35 مليار دولار.

وأشار إلى أن وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة رأس الحكمة سيؤدى للحد من تداعيات خفض الجنيه وتقليص حدود السحب وزيادة التحويلات التى انخفضت مع القلق بشأن عدم القدرة على استردادها بالعملة المُحولة بها.

وذكر أن السيولة النقدية من الصفقة تحل الكثير من أزمة الديون فى مصر، مشيرًا إلى أنه فى سبتمبر 2023 وصل الدين الخارجى إلى 42% من الناتج المحلى فيما كان الدين الخارجى قصير الأجل وخدمة الديون تقارب 40 مليار دولار مقارنة مع 35 مليار دولار حجم الاحتياطيات الأجنبية.

قالت مؤسسة الأبحاث البريطانية،“كابيتال إيكونوميكس”، إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر وضعتها على مسار الخروج من الأزمة.

وأشارت إلى أن السوق لم يتفاعل بشكل كبير مع تلك القرارات لأن معظم المستثمرين كانوا قد سعروا ذلك بالفعل بعد صفقة رأس الحكمة، إذ انخفض الدولار فى السوق الموازى من 72 جنيها للدولار إلى 45 جنيها للدولار قبل قرارات الإصلاح، كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية بنحو 320 نقطة أساس وتراجعت لأدنى مستوياتها منذ منتصف 2021.

وقال التقرير إنه لم يمض الكثير من الوقت للجزم بأن الإصلاحات ستكون مختلفة هذه المرة لكن حجم التحرك الكبير يبدو إيجابيًا.

وأشار إلى أن البنك المركزى اتخذ نهج أكثر شفافية، وتحرك بسرعة نحو إلغاء قيود الوصول للعملات، مع توجيهه للبنوك برفع القيود عن حدود استخدامات العملة الأجنبية لبطاقات الائتمان.

وقالت“كابيتال إيكونوميكس” إن خفض الجنيه سيجعل الضغوط على الأسعار قوية، لكن ليس للمستوى الكافى الذى يمنع تباطؤ التضخم.

وأشارت إلى أن التعليقات على اتفاق مصر مع الصندوق والتى أكدت على تحقيق فوائض أولية وخفض عجز الموازنة والدين العام، ووضع سقف للاستثمارات العامة يبعث برسالة طمأنة بشأن مخاوف التخلف عن السداد، وكذلك إشارة إيجابية للقطاع المصرفى الذى يستثمر بقوة فى السندات المصرية بالعملة الأجنبية.

لكنها فى الوقت نفسه أشارت إلى أن ذلك يُلقى بظلاله على المدى القصير على نمو الناتج المحلى، وأنه سيكون أدنى من التوقعات خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، لكن على المدى الطويل ستؤدى السياسة التقييدية وكبح التضخم إلى تحرير النمو على المدى الطويل.

قالت شركة إدارة الأصول“فرانكلين تمبلتون”، إنها تتبنى رؤية محايدة بشأن الاستثمار فى الأصول المصرية حتى الآن، رغم إبرام مصر اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، وعقدها صفقة استثمار ضخمة مع الإمارات.

أوضحت أن ذلك يرجع إلى أن المستثمرين الأجانب قد يستغلوا تحسن السيولة ويميلون إلى خفض التعرض للأسهم المصرية بما يضع ضغوطا قصيرة المدى على السوق الذى ارتفع مؤشر قرابة 68% عند تقويمه بالعملة المحلية خلال 2023، فيما لم يحقق خسائر عند تقويمه الدولار.

وذكر التقرير الصادر عن الشركة أن تدفق رأس المال الكبير الناتج عن الصفقة يمثل فرصة فارقة لإنعاش الاقتصاد الذى يصارع التضخم وعدم الاستقرار وآثار النزاعات الإقليمية.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة لم تكن فقط استثمارات ضخما على الساحل الشمالى بما يمثله ذلك من دفعة لقطاع السياحة، لكنها مكنت مصر من إجراء الإصلاحات النقدية والمالية الحرجة.

وقال إن خفض الجنيه 38% قد يؤدى بشكل مبدئي لرفع التضخم خاصة فى القطاعات المُحددة إداريًا مثل الطاقة والأدوية والخدمات العامة، لكنه أشار إلى أن من 50 إلى 60% من الاقتصاد يُسعر بالفعل على أسعار السوق السوداء منذ أبريل 2023، وأن ذلك سيحد من الأثر التضخمى.

ولفت إلى أن هناك مجالا لارتفاع الجنيه نتيجة التدفقات الأجنبية وتحويلات المصريين وكذلك من الاستثمارات الأجنبية بما قد يخلق مجالا لتراجع التضخم عقب السيطرة على الأسعار.

وقال إن الالتزام بالإصلاحات الهيكلية كجزء من برنامج مصر مع الصندوق خصوصًا تفعيل الإنتربنك الدولارى قد يؤدى لاستقرار توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بما يؤدى إلى نطاق أكثر استقرارًا وزيادة فرص الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست فقط طبقة حماية للفئات الأكثر هشاشًا لكنها تمهد الطريق لنمو اقتصاد مستدام ومستقر.

وأشار إلى أن أزمة سعر الصرف كانت سبب فى عرقلة مشاريع استثمارية مثل رأس جميلة التى تقع بالقرب من مدينة“نيوم” السعودية ما يزيد جاذبيتها، وهو مشروع قد يجلب تدفقات بقيمة ما بين 15 إلى 20 مليار دولار.

وقال إن مشروع تدشين أكبر منطقة صناعية للتصدير على ساحل المتوسط إذا تم التوصل لاتفاق بشأنه سيؤدى إلى تعزيز التجارة والنمو الاقتصادى فى مصر.

أضاف أنه رغم أن المشروع أيضًا مازال فى مراحله الأولية لكن تحققه سيكون له أثر أكبر حتى من مشروع رأس جميلة لما يوفره من فرص عمل مستدامة فى التصنيع وخدمات التجارة.

وقال إن اتفاق رأس الحكمة الذى يقضى بمبادلة الديون سيؤدى لخفض الدين الخارجى كنسبة للناتج المحلى بنحو 6.6% ليصل إلى 35% وذلك بافتراض ثبات معدلات الاقتراض والسداد الأخرى.

وأشار إلى أن الإجراءات المالية الصعبة التى اتخذتها مصر وتعهدها بإصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد سيؤدى إلى تعزيز الثقة المحلية ويرفع الاستثمار.

وتوقع أن تُظهر أرباح الشركات تعافيًا خلال النصف الثانى من 2024، بعد السيطرة على التضخم بما يؤدى لخفض الفائدة.