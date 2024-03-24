الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء بنسبة 0.15% الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة، سجلت انخفاضا مقداره 0.15% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.50 مقارنة بـ120.68 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.27%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.46 مقارنة بـ119.64 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.28%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.31%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة انخفاضا مقداره 0.18% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.45 مقارنة بـ120.66 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.30%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.21%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 117.98 مقارنة بـ118.02 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، بينما سجلت أسعار كل من مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة، ومجموعة استئجار المعدات، ومجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07% خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 129.81 مقارنة بـ129.90 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.27%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.63 مقارنة بـ119.95 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار شبكات المياه استقراراً، إذ استقر الرقم القياسي عند 134.43 خلال شهر شباط 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، خلال شهر شباط 2024 مقارنة بشهر كانون ثاني 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.05 مقارنة بـ 117.02 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).