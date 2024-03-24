الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس

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- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم،
إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وفي بيت لحم أعتقلت الفتى أحمد هاني صومان (17 عاما) من حارة الفواغرة من المدينة بعد مداهمة منزل عائلته.
كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إسماعيل يوسف طقاطقة (37 عاما)، وعلاء محمد محسن ثوابته (35 عاما)، ونبيل حسن طقاطقة (23 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
وفي رام الله اعتقلت أربعة مواطنين من قرية اللبن الغربي، غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية محلية، أن المعتقلين هم
خالد زكي حميدي (30 عاما)، ومعن رياض خليل راضي (23 عاما)، وخليل عايد خليل راضي (31 عاما)، وأسامة عايد خليل راضي، وحدث الاعتقال بعد مداهمة
منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وكانت مواجهات، قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للقرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام
صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي الخليل أعتقل أربعة مواطنين، وأفادت مصادر أمنية بأن المعتقلين هم: عبد السلام سلايمة، وأحمد دويك، وأنس غيث، وبهاء حربي مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل، واعتدت بالضرب على المواطن فادي المطور، ما أدى إلى اصابته بكسور ورضوض، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وداهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدتي سعير وصوريف وفتشتها، وعرف من أصحابها: حسن إسماعيل لمطور، وفتحي جرادات، وعبد الحكيم جرادات، وحسن اغنيمات، ويوسف عرعر.
في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل كل من الشابين عبد الرحمن البشيتي، وأحمد نجيب، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياته.
وأضافت أنه تم نقل الشابين للتحقيق في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة.
وارتفعت حصيلة المعتقلين إلى أكثر من 7755 معتقلا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وشملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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