الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم،إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وفي بيت لحم أعتقلت الفتى أحمد هاني صومان (17 عاما) من حارة الفواغرة من المدينة بعد مداهمة منزل عائلته.

كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: إسماعيل يوسف طقاطقة (37 عاما)، وعلاء محمد محسن ثوابته (35 عاما)، ونبيل حسن طقاطقة (23 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي رام الله اعتقلت أربعة مواطنين من قرية اللبن الغربي، غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية محلية، أن المعتقلين هم

خالد زكي حميدي (30 عاما)، ومعن رياض خليل راضي (23 عاما)، وخليل عايد خليل راضي (31 عاما)، وأسامة عايد خليل راضي، وحدث الاعتقال بعد مداهمة

منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وكانت مواجهات، قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للقرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام

صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي الخليل أعتقل أربعة مواطنين، وأفادت مصادر أمنية بأن المعتقلين هم: عبد السلام سلايمة، وأحمد دويك، وأنس غيث، وبهاء حربي مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل، واعتدت بالضرب على المواطن فادي المطور، ما أدى إلى اصابته بكسور ورضوض، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدتي سعير وصوريف وفتشتها، وعرف من أصحابها: حسن إسماعيل لمطور، وفتحي جرادات، وعبد الحكيم جرادات، وحسن اغنيمات، ويوسف عرعر.

في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل كل من الشابين عبد الرحمن البشيتي، وأحمد نجيب، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياته.

وأضافت أنه تم نقل الشابين للتحقيق في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة.

وارتفعت حصيلة المعتقلين إلى أكثر من 7755 معتقلا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وشملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.