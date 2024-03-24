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الشيخ كمال الخطيب يدعو للحشد في فعاليات يوم الأرض رفضا لجرائم الاحتلال

3/24/2024 2:19:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network )

الداخل المحتل/PNN دعا رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة والحشد الجماهيري في فعاليات يوم الأرض المقررة بتاريخ 30 آذار/ مارس الجاري.


وقال الخطيب في أعقاب مشاركته بمسيرة "قطرية" في بلدةمجد الكروم بالجليل الأعلى في الداخل المحتل، إنّ "لجنة المتابعة اتفقت أن يكون هناك مسيرة في يوم الأرض القريب، لتكون تحت عنوانين، الأول يوم الأرض والثاني التضامن مع غزة والدعوة لوقف الحرب.


وتابع قائلا: "أدعو شعبنا للحضور بكثافة في يوم الأرض، وأن يكون يوغ ير عادي في تاريخ شعبنا الفلسطيني".


وأشار إلى أن حرب الاحتلال مجنونة في غزة، واستهدفت الحجر والبشر والماضي والمستقبل، مشددا في الوقت ذاته على أن إصرار أهلنا في غزة على الصمود والثبات ورفض التهجير، زاد من قمع الاحتلال وحربي التجويع والإبادة الجماعية.


وذكر الشيخ الخطيب أننا "جزء من الشعب الفلسطيني الذي يتكون من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والشتات، ونحن غصن من هذه الشجرة الفلسطينية ولن نقف موقف المتفرج، رغم الظروف غير العادية والحكم العسكري غير المعلن الذي يفرضه الاحتلال علينا".


ولفت إلى أن هناك محاولات لكسر حاجز الصمت الذي يراد أن يفرض على أهالي الداخل المحتل، رفضا لمجازر الاحتلال في غزة وكافة أنحاء فلسطين.


وشاركت جماهير حاشدة، اليوم بمظاهرة "قطريّة" في بلدة مجد الكروم بالجليل الأعلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، والذين وصلوا من مناطق مختلفة، نصرة لغزة ومطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة.


وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، ورفع المشاركون اللافتات التي تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.


وهتف خلالها المشاركون عدة هتافات ضد الحرب على غزة؛ منها "يا غزة لا تهتزي كلك كرامة وعزة" و"غزة هاشم ما بتركع للدبابة والمدفع"، و"اسحب جيشك يا محتل ما في مستعمر بيضل"


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