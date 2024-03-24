وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري:-230 مسجدا مدمرا بالكامل في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري إنه ومنذ السابع من أكتوبر ولغاية اللحظة تضرر أكثر من ألف مسجد في قطاع غزة نتيجة القصف، منها 230 مسجدا أزيل بالكامل والبقية بشكل متفاوت، بعضها بنسبة 20 في المئة وبعضها أكثر من 70 في المئة.

وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش:

المساجد التي دمرت بالكامل ذات بعد تاريخي قديم مثل المسجد العمري في مدينة غزة، وهو الثاني بعد المسجد الأقصى المبارك في فلسطين كما يؤكد المؤرخون، حيث بني في عهد الخلفاء الراشدين، وهو من أقدم وأعرق المساجد في كل فلسطين لكنه تعرض للتدمير الكامل.

وشدد أن أماكن العبادة عبر التاريخ وفي جميع الحروب محمية في قوانين الحرب،

وتعليمات الجيوش في العادة واضحة بأن لا تتعرض الى أماكن العبادة وبالذات المساجد والكنائس والكنس، إلا أن الاحتلال لم يراع هذا الأمر في عدوانه على قطاع غزة، لذلك استهداف بشكل مباشر أماكن العبادة، في تعارض مع القوانين الدولية كافة، وفي جريمة حرب نكراء تضاف الى سجل الاحتلال، لأنها جريمة تمس التراث الإنساني.

وأكد أن الوزارة لا تستطيع حاليا تقدير مجمل الخسائر سواء في المساجد أو المعاهد والجامعات التابعة لها أو حتى في المشاريع والأراضي الوقفية، الا بعد وقف العدوان، لأن القصف والتدمير مستمر ليل نهار، مشددا أن الحالة المسجدية في قطاع غزة بالغة الصعوبة.

2 مليون شيكل فقط!

وفي رده على سؤال حول ماذا فعلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لأهلنا في غزة منذ بدء الحرب، قال البكري: وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، ومع بداية الحرب قمنا بإطلاق حملة تبرعات لقطاع غزة تحت عنوان "لأجلك يا غزة"، حيث جمعت الحملة مبلغ 2 مليون شيكل وقامت الوزارة بإيصالها للمحتاجين في غزة.

وردا على سؤال حول فشل الحملة في توفيرها مبلغا لا يرقى الى حجم الكارثة في غزة، رد وزير الأوقاف قائلا: ليس فشلا.. الحملة أطلقت في الأسبوع الأول من العدوان على غزة ولم تكن الحالة قد وصلت الى ما وصلت عليه الآن، مستدركا: ولكن الواقع الفلسطيني اليوم هو الأسوأ منذ عام 1948 سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي حيث تسريح العمال وعدم توفر الأموال والقرصنة للمقاصة.. كل هذا الأمر انعكس على الحملة التي سبق وأطلقناها.

وقال إن مخرجات الحرب تقول أإن هناك كارثة عصرية لا تستطيع فلسطين وحدها أن تقوم بإعادة إعمارها، مشددا أن غزة بحاجة الى مشروع شبيه بمشروع مارشال الذي أطلق لإعادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك فإن غزة تحتاج الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي في كل العالم حتى نتمكن من إعادة الحياة الى شرايين غزة.

وتابع وزير الأوقاف والشؤون الدينية: هناك حوارات مع عدد من وزراء الأوقاف في العالم العربي والإسلامي من أجل تحرك واسع لإعادة الإعمار، حيث وضعنا في وزارة الأوقاف خطة لإعمار جميع المساجد المدمرة في غزة.

وحول تمويل الخطة، كشف البكري أن الوزارة وبالتعاون مع وزراء الأوقاف في العالم العربي والإسلامي سيطلقون حملة واحدة موحدة لجمع التبرعات من أجل إعادة إعمار المساجد، مردفا: سيكون لها تأثير كبير وهناك توافق على هذا الموضوع بين وزراء الأوقاف للدول العربية والإسلامية وهناك إجماع على هذه الفكرة.

أما عن مواقف الدول الإسلامية مما يحدث في قطاع غزة، قال البكري إن كل المواقف تجاه غزة لا ترق الى المجازر المرتكبة على أرض فلسطين.. مضيفا: الشعب الفلسطيني ترك وحيدا في المواجهة وبإمكانيات ضعيفة للغاية، مردفا: نحن ليس بين أيدينا سوى امكانات الكفاف للبقاء على قيد الحياة، في ظل حصار اقتصادي على فلسطين وقرصنة لأموال المقاصة.

ودعا الدول الاسلامية والعربية أن يكون لها موقف في مواجهة العدوان، وأن تمارس الضغط على الولايات المتحدة للجم الاحتلال حتى لا يبقَ سيل الدماء صباح مساء.

وشدد أن على الدول العربية والإسلامية وضع خطة واضحة لمعالجة الأوضاع في غزة وإعادة إعمارها والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، لأن فلسطين والاقصى ليسوا للشعب الفلسطيني فقط، وإنما للأمة العربية والإسلامية ولكن الشعب الفلسطيني يقود رأس الحربة في الدفاع عن الأقصى المقدس لدى كل المسلمين.

هل سيشارك أهلنا في غزة في العمرة والحج؟

وحول هذه القضية، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية: تحدثنا مع السعودية وفتحنا حوارا من أجل كيفية تحقيق الحج لقطاع غزة، ووزارة الأوقاف اقترحت على السعودية تأخير عملية التسجيل، ووعدنا بذلك، كي يتسنى لأهلنا في غزة المشاركة.

وردا على سؤال هل كان هناك مطالبات باستثناء غزة من أية رسوم، قال وزير الأوقاف: تم الايعاز من قبل خادم الحرمين لاستقبال ألف حاج هذا العام كمكرمة للشهداء والأسرى ونعمل على أن يخرج منهم 500 من قطاع غزة و500 من الضفة، وموضوع الحج لا زال قيد الدراسة، مشددا أن أهل غزة لن يكونوا خارج الحج هذا العام.

وحول ارتفاع أسعار الرسوم، قال الوزير: رسوم الحج تضعها السعودية وليس لوزارات الأوقاف في العالم العربي والإسلامي أي دور في هذا الموضوع.

هل من رقم دقيق لمجمل الأراضي الوقفية في فلسطين؟

وحول مساحة الأراضي الوقفية في فلسطين، قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية: الأراضي الوقفية لا يستطيع أن يتكلم عنها أحد بدقة متناهية من حيث المساحة والحجم، هناك مئات آلاف الدونمات أراضٍ وقفية، مردفا: فلسطين جل أراضيها وقفية وأكبرها وقفية قبة الصخرة.

وتابع: الرقم الإجمالي غير واضح بسبب وجود الاحتلال فقط.. الأراضي الوقفية في فلسطين التاريخية في كل مكان، في حيفا ويافا وعكا والناصرة، كما أن هناك مساحات ضخمة في أريحا والخليل والسبع وقطاع غزة، وبالتالي لا تكاد تخلو مدينة منها، والأراضي الوقفية ذات المساحات الشاسعة تقع في منطقة أريحا والأغوار.

أموال الأوقاف والخزينة العامة..

وفيما يتعلق بخصوصية وزارة الأوقاف من حيث الإيرادات المستجلبة من الوقف، حيث لا يتم رفد الإيرادات الى الخزينة العامة، قال البكري: الوقفيات لها آلية في الصرف ولا توضع ضمن أموال الخزينة.

وتابع: من الناحية الشرعية لا يجوز خلط أموال الأوقاف بأموال الخزينة العامة. وهذا فيه قرار شرعي وفصل منذ قدوم السلطة.

وردا على سؤال كيف تضمنون النزاهة والشفافية في إدارة هذه الأموال؟ قال: ما ينطبق على النظام المالي في وزارة المالية ينطبق على آلية الصرف في وزارة الأوقاف، ونحن جزء من هذه الحكومة.