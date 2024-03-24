الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية يدعو لتوحيد الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لغزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي تمعن في شعبنا قتلا وتشريدا وتدميرا، تواردت معلومات من خلال بعض وسائل الإعلام تذكر فيها أن إحدى الجهات تلقت شكاوى من جمعيات محلية عاملة في غزة عن تجميد وإغلاق حساباتها بسبب عدم مقدرتها على عقد جمعياتها العمومية خلال الحرب، وعلى الفور عمل الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية التواصل مع الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية الفلسطينية والتي أكدت أنه ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة اعتمدت وزارة الداخلية تسهيلات فيما يتعلق بمعاملات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المسجلة لدى وزارة الداخلية والعاملة في قطاع غزة، وذلك بمنحها تمديدا لصلاحيات مجالس إدارتها لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد وفقا لتطورات الأوضاع في القطاع

واكد الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد للعدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي والوقف الفوري لهذا العدوان على قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمواطنين الذين يعانون من أوضاع كارثية، وفتح كافة المعابر لتسهيل وصول المواد الإغاثية والطبية، والسماح للجمعيات الخيرية المحلية والدولية من العمل على إيصال المساعدات الإغاثية لأبناء شعبنا داخل القطاع.

واثنى الاتحاد على الدور الهام الذي تقوم به الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية الفلسطينية لتسهيل عمل كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطاع غزة للقيام بواجبها في إيصال المساعدات الإغاثية في ظل حرب التجويع والتهجير التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما دعا الاتحاد العام الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في العمل ونقل الأخبار، و إلى توحيد الجهود وتركيزها على إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأبناء شعبنا داخل القطاع.

