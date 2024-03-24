عضو بالكنيست: علينا إنهاء الحرب بالاستيطان في كامل شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإسرائيلي (كنيست) تسفيكا فوغل إنه يجب أن تنهي إسرائيل حربها باستيطان اليهود في جميع أنحاء شمال قطاع غزة، وسط تصاعد الدعوات لدى متطرفين يهود بضرورة إعادة المستوطنين للقطاع بعد الحرب.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن فوغل قوله إن العالم يحب المنتصرين. وعليه، يجب جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بألا يكون لهم أرض في غزة.

وفي تصريحات سابقة له، لم يستبعد العميد (احتياط) تسفيكا فوغل، وهو من حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، وجود "خونة من الداخل" وراء هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.

وقبل أيام، نقلت شبكة "سي إن إن" عن عرابة حركة الاستيطان الإسرائيلية دانييلا فايس قولها إن 500 عائلة تقدمت بطلبات للاستيطان في غزة، واعتبرت أن "العودة إلى غزة أولوية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".



وخلال جلسة إعلامية في منزلها بمستوطنة قرنيه شمرون في الضفة الغربية المحتلة، ناقشت فايس مع الحاضرين خطط إعادة إحياء كتلة غوش قطيف الاستيطانية في غزة والتي أخليت من طرف جيش الاحتلال في 2005.

ووجهت فايس دعوة للحاضرين لتسجيل أسمائهم في قائمة الراغبين في الانتقال للاستيطان في غزة، وأكدت أنها مقتنعة تماما بأن ذلك سيحدث في حياتها.

وعلى حائط بيتها، تعلق فايس خريطة تضم 6 مجموعات من المستوطنات على امتداد قطاع غزة، من دون مجال لأي وُجود لأكثر من مليوني فلسطين من سكان غزة حاليا، وقالت "لن يبقوا هناك. نحن اليهود سنكون في غزة".

ووصف رئيس

وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة التوطين في غزة بأنها "هدف غير واقعي" لكنه لم يصل إلى حد استبعاد هذا الاحتمال تماما.

وتواصل دولة الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ170 حربها المدمرة على قطاع غزة، مما خلف عشرات آلاف الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة متواصلة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

المصدر : وكالات

