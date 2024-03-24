ظروف مجهولة يعيشها مئات من عمال غزة المحتجزين في إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- يواجه مئات العمال الغزيين ممن بقوا داخل الخط الأخضر منذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزةمن 7 أكتوبر الماضي مصيرا مجهولاً، في حين استشهد العشرات منهم خلال ملاحقتهم والتنكيل بهم من قبل الاحتلال، واحتجازهم بمراكز عسكرية خاصة أقيمت في النقب والقدس والضفة الغربية المحتلة.

وحتى تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان هناك ما يقارب 18 ألفا و500 فلسطينيي من قطاع غزة للعمل في الجانب "الإسرائيلي" بتصاريح من قبل الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، لكن أغلبيتهم العظمى تم ترحيلهم إلى القطاع بعد إخضاعهم للحجز والتحقيقات.

وتقدر أجهزة الاحتلال أن هناك ما بين 600 إلى ألف عامل من غزة ما زالوا داخل "إسرائيل" والضفة الغربية، وتزعم "أنهم يشكلون خطرا أمنياً، وقد يخططون للقيام بعمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية ثأرا لعائلاتهم التي استشهدت في القطاع".

وكشف تقرير حقوقي مرفق بالإفادات والشهادات أعدته نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة بالجليل، عن استشهاد 44 عاملاً فلسطينياً من غزة خلال فترة اعتقالهم في المراكز "الإسرائيلية" منذ تاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى منتصف فبراير/شباط 2024.

محاولات كشف التكتكم

بعثت نقابة العمال العرب التي تتابع ملفات وقضايا العمال الغزيين منذ عام 2008، رسالة إلى مفوضية سجون الاحتلال وإلى المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، طالبت فيها بالكشف عن ملابسات وظروف وفاة العمال الغزيين في المعتقلات "الإسرائيلية"، بهدف إلزام الاحتلال بالرد والتعامل مع قضايا العمال الغزيين التي ما زالت مبهمة ومجهولة، وذلك من أجل متابعة الملف قانونيا أمام المحكمة العليا لاحتلال.

كما شرعت النقابة في تنظيم حملة أمام النقابات العمالية الدولية لفضح الجرائم التي ترتكب بحق العمال الفلسطينيين "باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني"، بحسب النقابة.

وتتكتم سلطات الاحتلال على ظروف وملابسات استشهاد عشرات العمال الغزيين داخل مراكز الاعتقال ممن دخلوا إلى الجانب "الإسرائيلي" للعمل بموجب تصاريح عمل رسمية قبل الحرب، وتمتنع كذلك عن الإفصاح عن أماكن وجود الجثامين، حيث يرجح أن بعضها أعيدت إلى غزة، في حين لا يزال مصير قسم منها مبهما.

بدوره، سرد مدير عام نقابة العمال العرب في الناصرة وهبة بدارنة، تفاصيل الملف الذي أعدته النقابة، ولفت إلى أن 44 عاملا فلسطينيا من غزة كانوا في "إسرائيل" بموجب تصاريح استشهدوا خلال احتجازهم والتنكيل بهم، وتعرضوا للقمع والتعذيب الجسدي والنفسي في مراكز الاعتقال للاحتلال التي أقيمت خصيصا لتجميع العمال الغزيين.

وبحسب بدارنة، فقد اعتمدت النقابة في تقريرها الحقوقي على إفادات وشهادات تم جمعها من 77 عاملاً فلسطينياً، بالإضافة إلى إفادات من عائلات العمال في مناطق مختلفة بالقطاع تؤكد أن أولادها لم يعودوا من إسرائيل.

وأوضح الحقوقي الفلسطيني أنه“منذ حرب 7 أكتوبر كانت هناك فوضى بالمعلومات المتعلقة بالعمال الغزيين على وجه التحديد، حيث سحبت منهم التصاريح بشكل جماعي من قبل مكتب المنسق "الإسرائيلي"، وبالتالي أضحوا بدون مكانة قانونية، وأغلبيتهم العظمى هربوا من“إسرائيل” التي كانت تلاحقهم إلى الضفة، حيث وجدوا صعوبة في البقاء داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى عدم القدرة على العودة للقطاع".

ظروف ملاحقة مروعة

ونتيجة لحالة الطوارئ التي أعلن عنها الاحتلال فإن آلافا من العمال الغزيين كانوا في ظروف قاسية شكلت خطراً على حياتهم، حيث اضطروا للهرب خوفاً من الملاحقة والتنكيل والتعذيب من قبل قوات الشرطة "الإسرائيلية" "وتمت استضافتهم في الضفة من قبل جمعيات العمل الأهلي والمؤسسات الخيرية والسلطة الفلسطينية"، بحسب بدارنة.

واعتمادا على الإفادات التي تم جمعها وتوثيقها من قبل عشرات العمال، يقول بدارنة "تعرض العمال الغزيون في محطات الملاحقة والمطاردة وعبور الحواجز العسكرية للتنكيل والضرب والتعذيب النفسي والجسدي بأسلوب سادي، وتمت تعريتهم من ملابسهم، بالإضافة إلى سرقة المبالغ المالية النقدية الكبيرة التي كانت بحوزتهم".

وأوضح بدارنة أن مؤسسات حقوقية قدمت التماسا إلى محكمة الاحتلال، وطالبتها بإلزام وزارة الأمن والحكومة "الإسرائيلية" بالإفراج عن عمال غزة المحتجزين في معتقلات الاحتلال، والسماح لهم بالعودة إلى القطاع عبر معبر بيت حانون (إيريز).

ولفت إلى أن الاحتلال وبعد مطالبتها بتقديم قائمة شاملة بجميع العمال اعترفت بأنها تحتجز 10 آلاف عامل سحبت منهم التصاريح في مراكز عسكرية خاصة في الضفة وقرب القدس والنقب، علما أن سحب التصاريح يشكل وفقا للقانون الدولي عملا انتقاميا محظورا يعرّض العمال بصفتهم مدنيين محميين بشكل أكبر للضرر والخطر.

وعلى الرغم من هذا الإقرار "الإسرائيلي" فإن الشهادات والمعلومات التي وردت إلى المؤسسات الحقوقية ومن ضمنها نقابة العمال العرب، تؤكد أن عمليات الملاحقة والمطاردة من قبل الاحتلال للعمال الغزيين ما زالت متواصلة، كما أن مصير الكثير منهم ما زال مجهولا وعائلاتهم لا تعرف عنهم شيئا.

ووفقا للبحث الذي أجرته نقابة العمال العرب، يقول بدارنة إن“22 من العمال من أصل 44 تم التأكد من استشهادهم بالمعتقلات "الإسرائيلية” في الفترة بين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 20 فبراير/شباط الماضي، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بإرسال جثامين العمال إلى غزة عبر حاجز بيت حانون".

ولفت بدارنة إلى أن المعلومات البحثية تؤكد أيضا أن "هناك 22 عاملاً من غزة تم اعتقالهم في يناير/كانون الثاني الماضي بالضفة، دون أن يتم ترحيلهم إلى القطاع، حيث تعتبر عائلات هؤلاء العمال أنهم في عداد المفقودين والموتى، لعدم حصولها على أي معلومات عنهم".

المصدر :



الجزيرة