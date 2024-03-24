في اليوم الـ 170 من الحرب.. قصف على رفح وضغوط أميركية لتجنب اجتياحها

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٧٢ شهيدا و ١١٤ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢١٤٢ شهيدا و ٧٤٤١٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وعادت قوات الاحتلال إلى التوغل في محيط مشفى ناصر بخان يونس وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وأحزمة نارية نفذتها طائرات الاحتلال.
واعاد جيش الاحتلال والآليات العسكرية التمركز في حيي البطن السمين وجنوب النمساوي.
واستشهد أمير صبحي ابوعيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال أثناء عمله في مستشفى الامل في خانيونس.
واستشهد عشرة فلسطينيين في مناطق مختلفة من خان يونس خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.
وفي رفح ارتقى سبعة شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة فروانه بحي الجنينة شرق المدينة.
ودمرت طائرات الاحتلال المنزل بشكل كامل .
وزار
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجانب المصري من معبر رفح البري، المنفذ الوحيد للقطاع الذي لا يربطه بإسرائيل، حيث تفقد عملية إدخال المساعدات، كما زار الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات مدينة العريش المصرية.
وحذر غوتيرش في تصريحات له خلال زيارته من أن "أي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ على المدنيين الفلسطينيين والرهائن وجميع شعوب المنطقة"، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لاقتحام رفح، والذي يلقى رفضا دوليا.
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