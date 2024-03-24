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في اليوم الـ 170 من الحرب.. قصف على رفح وضغوط أميركية لتجنب اجتياحها

3/24/2024 2:19:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٠ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٧٢ شهيدا و ١١٤ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢١٤٢ شهيدا و ٧٤٤١٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وعادت قوات الاحتلال إلى التوغل في محيط مشفى ناصر بخان يونس وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وأحزمة نارية نفذتها طائرات الاحتلال.

واعاد جيش الاحتلال والآليات العسكرية التمركز في حيي البطن السمين وجنوب النمساوي.

واستشهد أمير صبحي ابوعيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال أثناء عمله في مستشفى الامل في خانيونس.

واستشهد عشرة فلسطينيين في مناطق مختلفة من خان يونس خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.

وفي رفح ارتقى سبعة شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة فروانه بحي الجنينة شرق المدينة.

ودمرت طائرات الاحتلال المنزل بشكل كامل .


وزار
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجانب المصري من معبر رفح البري، المنفذ الوحيد للقطاع الذي لا يربطه بإسرائيل، حيث تفقد عملية إدخال المساعدات، كما زار الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات مدينة العريش المصرية.

وحذر غوتيرش في تصريحات له خلال زيارته من أن "أي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ على المدنيين الفلسطينيين والرهائن وجميع شعوب المنطقة"، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لاقتحام رفح، والذي يلقى رفضا دوليا.


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