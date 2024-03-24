Sunday, 24 March 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفقعان الكويتية تحلق في سماء الإنجازات بسواعد أبنائها

3/24/2024 2:08:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية غبقتها الرمضانية السنوية، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن عبدالمحسن الفقعان، والرئيس التنفيذي الكابتن أحمد الكريباني، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الأسبق الكابتن سامي النصف، وعدد من الجهات الرسمية الأخرى ولفيف من قياديي الشركة والموظفين.
وتخللت الغبقة التي أقيمت في مقر الشركة الرئيسي، أجواء أسرية بين الموظفين، حيث إن هذا الحفل يعد ذا طابع استثنائي، خاصة مع ذكرى مرور 70 عاما على تأسيس الخطوط الجوية الكويتية، كما أن الشركة تهدف إلى تجديد روح عمل الفريق الواحد ومواصلة المسيرة الناجحة، ويعد هذا التجمع فرصة لتعزيز أواصر الروابط بين أفراد عائلة الطائر الأزرق.
وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام الموظفين في الغبقة، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «منذ أيام قليلة أتمت الخطوط الجوية الكويتية عامها الـ70 من تأسيسها، وهي كما اعتاد رؤيتها أبناء هذا الوطن شامخة محلقة في سماء الإنجازات في كافة الحقبات بداية من تأسيسها وبسواعد أبنائها وتفانيهم وإخلاصهم في العمل حققت الخطوط الجوية الكويتية العديد من الإنجازات والأرقام القياسية في عالم الطيران».
وأضاف: «باعتبارها الناقل الوطني للكويت، تسعى الكويتية دائما لأن تكون في المقدمة، وهو ما سعى له جميع مجالس الإدارات السابقة باختلاف ظروفها واستراتيجياتها وخطط العمل شاكرين لهم عطاءهم ومقدرين لهم جهودهم المبذولة، والذي يستكمله اليوم مجلس إدارتنا، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد».
وتقدم الفقعان بجزيل الشكر لشركاء النجاح بداية من الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية بمختلف إداراتها المعنية والادارة العامة للجمارك والقائمين على شركة إنشيون الذين لم يدخروا جهدا في مساندة الناقل الوطني للكويت في سبيل تحقيق نجاحه وانجازاته وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح تحت ظل القيادة السياسية.

MENAFN24032024000130011022ID1108015425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث