الفقعان الكويتية تحلق في سماء الإنجازات بسواعد أبنائها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية غبقتها الرمضانية السنوية، تحت رعاية وحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن عبدالمحسن الفقعان، والرئيس التنفيذي الكابتن أحمد الكريباني، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الأسبق الكابتن سامي النصف، وعدد من الجهات الرسمية الأخرى ولفيف من قياديي الشركة والموظفين.
وتخللت الغبقة التي أقيمت في مقر الشركة الرئيسي، أجواء أسرية بين الموظفين، حيث إن هذا الحفل يعد ذا طابع استثنائي، خاصة مع ذكرى مرور 70 عاما على تأسيس الخطوط الجوية الكويتية، كما أن الشركة تهدف إلى تجديد روح عمل الفريق الواحد ومواصلة المسيرة الناجحة، ويعد هذا التجمع فرصة لتعزيز أواصر الروابط بين أفراد عائلة الطائر الأزرق.
وخلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها أمام الموظفين في الغبقة، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «منذ أيام قليلة أتمت الخطوط الجوية الكويتية عامها الـ70 من تأسيسها، وهي كما اعتاد رؤيتها أبناء هذا الوطن شامخة محلقة في سماء الإنجازات في كافة الحقبات بداية من تأسيسها وبسواعد أبنائها وتفانيهم وإخلاصهم في العمل حققت الخطوط الجوية الكويتية العديد من الإنجازات والأرقام القياسية في عالم الطيران».
وأضاف: «باعتبارها الناقل الوطني للكويت، تسعى الكويتية دائما لأن تكون في المقدمة، وهو ما سعى له جميع مجالس الإدارات السابقة باختلاف ظروفها واستراتيجياتها وخطط العمل شاكرين لهم عطاءهم ومقدرين لهم جهودهم المبذولة، والذي يستكمله اليوم مجلس إدارتنا، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد».
وتقدم الفقعان بجزيل الشكر لشركاء النجاح بداية من الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية بمختلف إداراتها المعنية والادارة العامة للجمارك والقائمين على شركة إنشيون الذين لم يدخروا جهدا في مساندة الناقل الوطني للكويت في سبيل تحقيق نجاحه وانجازاته وتحقيق الأهداف المرجوة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح تحت ظل القيادة السياسية.
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