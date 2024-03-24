نيسان البابطين تكشف عن حملة مفهوم جديد لتجربة القيادة المدعمة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) من منطلق رؤية وسياسة شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، التي تتمحور حول الاهتمام العميق بالعملاء وتقديم تجربة متميزة مرتبطة بآخر التطورات التكنولوجية.
أطلقت، وبكل فخر، حملتها الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تبشر بعصر جديد من التقدم لتطوير تجربة العملاء مع نيسان البابطين تحت شعار «مفهوم جديد لتجربة القيادة».
وفي خطوة جريئة لإعادة تصور تجربة العملاء في صالة العرض التقليدية، قامت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، حيث توفر للعملاء تجربة مشاهدة لمحة عن حياتهم المستقبلية مع أحدث موديلات سيارات نيسان في فيديوهات قصيرة تم تصويرها مسبقا فيشاهدون أنفسهم وهم يقودون تلك السيارات باستخدام تكنولوجيا تبديل الوجوه من خلال الذكاء الاصطناعي، فيمكنهم الاستمتاع بلمحة سريعة عنها في نفس اللحظة على الشاشة الكبيرة في صالة العرض، بينما تتم معالجة بياناتهم لتقديم تجربة فيديو كامل مصممة خصيصا لهم ليتم تلقيها بسهولة على هواتفهم المحمولة.
ويكمن جوهر هذه التجربة الحديثة في مزيج متطور من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بإدخال بيانات متعددة. إن تقنية مسح الوجوه المستخدمة ليست مجرد عملية سطحية، بل تحمل أبعادا أكثر تعقيدا من ذلك، حيث يكتشف أصغر التفاصيل في ملامح الوجه بدقة لا تصدق. وتحدد هذه التقنية المتطورة ما إذا كان العميل ذكرا أو أنثى تلقائيا، ما يضع الأساس لرحلة شخصية من خلال تطبيق إلكتروني مصمم بعناية، حيث يتم توجيه العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتسهيل اختيار موديل سيارة نيسان والزي المفضل لديهم. ويدمج النظام هذه الاختيارات بسلاسة، ليحولها إلى مقطع فيديو مصمم بشكل فريد يظهر فيه العميل وهو يقود موديل سيارة نيسان المختار وهو يرتدي الزي الذي اختاره مسبقا. ويعمل هذا المستوى من التخصيص على الارتقاء بالتجربة بأكملها وتحسين رحلة العميل مع العلامة التجارية.
إن هذه التجربة الفريدة ليست مجرد تحول بصري سطحي ولكنها جهد استراتيجي لإعادة تعريف رحلة العميل في صالة العرض. ومن خلال توفير تجربة قيادة خيالية حيث يشاهد العملاء أنفسهم وهم يتنقلون عبر سيناريوهات مختلفة مع سيارة نيسان، تهدف الحملة إلى تعزيز ارتباط عاطفي أعمق بالعلامة التجارية وتسهيل عملية اتخاذ القرار المرتبطة بأحد أهم قرارات الشراء في حياتهم.
ومزايا حملة «مفهوم جديد لتجربة القيادة» متعددة الجوانب. ويتمتع العملاء بتجربة شخصية ومصممة خصيصا لهم، ما يسمح لهم بتصور روتينهم اليومي ومغامراتهم وإنجازاتهم بسلاسة مع سيارة نيسان الخاصة بهم. ولا يؤدي هذا المستوى المتزايد من المشاركة إلى تحويل صالة العرض إلى مساحة ديناميكية فحسب، بل يضع نيسان البابطين أيضا كشركة رائدة في مجال صناعة السيارات، ما يظهر التزامها بالابتكار.
هذه هي البداية فقط، وبناء سيناريوهات أكثر تعقيدا وإدراج المزيد من موديلات السيارات هو الخطوة التالية نحو تحقيق إنجازات أكبر في صناعة السيارات. ليس فقط لتحطيم الأرقام القياسية وإحداث فرق في رؤية العملاء في الكويت. ولكن في الشرق الأوسط والعالم بأكمله.
التجربة المميزة متاحة الآن في معرض نيسان البابطين في الري، حيث يمكن للعملاء استكشاف المزيد عنها والاستفادة من عروض رمضان أيضا على موديلاتهم المفضلة. لمزيد من المعلومات يمكن للعملاء التواصل من خلال خدمة العملاء على الرقم 1804888.
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