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نيسان البابطين تكشف عن حملة مفهوم جديد لتجربة القيادة المدعمة بالذكاء الاصطناعي

3/24/2024 2:08:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من منطلق رؤية وسياسة شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، التي تتمحور حول الاهتمام العميق بالعملاء وتقديم تجربة متميزة مرتبطة بآخر التطورات التكنولوجية.
أطلقت، وبكل فخر، حملتها الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تبشر بعصر جديد من التقدم لتطوير تجربة العملاء مع نيسان البابطين تحت شعار «مفهوم جديد لتجربة القيادة».
وفي خطوة جريئة لإعادة تصور تجربة العملاء في صالة العرض التقليدية، قامت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين بالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، حيث توفر للعملاء تجربة مشاهدة لمحة عن حياتهم المستقبلية مع أحدث موديلات سيارات نيسان في فيديوهات قصيرة تم تصويرها مسبقا فيشاهدون أنفسهم وهم يقودون تلك السيارات باستخدام تكنولوجيا تبديل الوجوه من خلال الذكاء الاصطناعي، فيمكنهم الاستمتاع بلمحة سريعة عنها في نفس اللحظة على الشاشة الكبيرة في صالة العرض، بينما تتم معالجة بياناتهم لتقديم تجربة فيديو كامل مصممة خصيصا لهم ليتم تلقيها بسهولة على هواتفهم المحمولة.
ويكمن جوهر هذه التجربة الحديثة في مزيج متطور من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بإدخال بيانات متعددة. إن تقنية مسح الوجوه المستخدمة ليست مجرد عملية سطحية، بل تحمل أبعادا أكثر تعقيدا من ذلك، حيث يكتشف أصغر التفاصيل في ملامح الوجه بدقة لا تصدق. وتحدد هذه التقنية المتطورة ما إذا كان العميل ذكرا أو أنثى تلقائيا، ما يضع الأساس لرحلة شخصية من خلال تطبيق إلكتروني مصمم بعناية، حيث يتم توجيه العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لتسهيل اختيار موديل سيارة نيسان والزي المفضل لديهم. ويدمج النظام هذه الاختيارات بسلاسة، ليحولها إلى مقطع فيديو مصمم بشكل فريد يظهر فيه العميل وهو يقود موديل سيارة نيسان المختار وهو يرتدي الزي الذي اختاره مسبقا. ويعمل هذا المستوى من التخصيص على الارتقاء بالتجربة بأكملها وتحسين رحلة العميل مع العلامة التجارية.
إن هذه التجربة الفريدة ليست مجرد تحول بصري سطحي ولكنها جهد استراتيجي لإعادة تعريف رحلة العميل في صالة العرض. ومن خلال توفير تجربة قيادة خيالية حيث يشاهد العملاء أنفسهم وهم يتنقلون عبر سيناريوهات مختلفة مع سيارة نيسان، تهدف الحملة إلى تعزيز ارتباط عاطفي أعمق بالعلامة التجارية وتسهيل عملية اتخاذ القرار المرتبطة بأحد أهم قرارات الشراء في حياتهم.
ومزايا حملة «مفهوم جديد لتجربة القيادة» متعددة الجوانب. ويتمتع العملاء بتجربة شخصية ومصممة خصيصا لهم، ما يسمح لهم بتصور روتينهم اليومي ومغامراتهم وإنجازاتهم بسلاسة مع سيارة نيسان الخاصة بهم. ولا يؤدي هذا المستوى المتزايد من المشاركة إلى تحويل صالة العرض إلى مساحة ديناميكية فحسب، بل يضع نيسان البابطين أيضا كشركة رائدة في مجال صناعة السيارات، ما يظهر التزامها بالابتكار.
هذه هي البداية فقط، وبناء سيناريوهات أكثر تعقيدا وإدراج المزيد من موديلات السيارات هو الخطوة التالية نحو تحقيق إنجازات أكبر في صناعة السيارات. ليس فقط لتحطيم الأرقام القياسية وإحداث فرق في رؤية العملاء في الكويت. ولكن في الشرق الأوسط والعالم بأكمله.
التجربة المميزة متاحة الآن في معرض نيسان البابطين في الري، حيث يمكن للعملاء استكشاف المزيد عنها والاستفادة من عروض رمضان أيضا على موديلاتهم المفضلة. لمزيد من المعلومات يمكن للعملاء التواصل من خلال خدمة العملاء على الرقم 1804888.

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