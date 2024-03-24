Sunday, 24 March 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيتك يطلق أكبر مسابقة تحدي المشي في الكويت

3/24/2024 2:08:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر مسابقة تحدي المشي للجمهور المستمرة طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبنك، تطبيق (V-Thru).
وتأتي هذه المسابقة التي ينظمها «بيتك» للعام الرابع على التولي، ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، واستمرارا لبرنامج «صحة افضل لحياة افضل»، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، والحرص على تشجيع الأنشطة الشبابية والرياضية لنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحية.
ويشمل التحدي موقعي الأفنيوز، وحديقة الشهيد، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الجمهور.
وينظم «بيتك» مسابقة تحدي المشي الافتراضي يوميا للجمهور بالتعاون مع تطبيق «V-Thru» عبر خاصية «V-FIT»، قبل وبعد الإفطار، حيث تتيح المسابقة الحصول على رصيد في التطبيق يمكن استخدامه في الطلبات الشرائية من العديد من المشاريع المشاركة في التطبيق، أو المساهمة بالمبلغ لتخضير وتشجير الكويت دعما لمبادرة «بيتك» Keep It Green، بواقع دينار واحد عن كل كيلومتر مشي.
وساهم المشاركون في التحدي بزراعة آلاف الأشجار في محمية العبدلي من خلال تحدي المشي في النسخ السابقة، حيث عن كل اجتياز لتحدي المشي، يقوم «بيتك» بزراعة شجرة بالنيابة عن المتسابق. ومنذ انطلاق المبادرة، ساهم «بيتك» في زراعة آلاف الأشجار مع العناية بها لمدة 3 سنوات، وهو متوسط مدة نمو الشجرة. ولا شك أن مثل هذه المساهمات لها أثر كبير على تطوير البيئة والمحافظة عليها، ونشر الوعي حول أهمية التخضير والتشجير.
جدير بالذكر أن الشراكة مع «V-Thru» تندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي يحرص من خلالها «بيتك» على تسليط الضوء على التجارب الريادية للشباب الكويتي، ودعم المبادرين ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من ريادة «بيتك» في هذا المجال.

MENAFN24032024000130011022ID1108015423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث