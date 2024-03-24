بيتك يطلق أكبر مسابقة تحدي المشي في الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر مسابقة تحدي المشي للجمهور المستمرة طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبنك، تطبيق (V-Thru).
وتأتي هذه المسابقة التي ينظمها «بيتك» للعام الرابع على التولي، ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، واستمرارا لبرنامج «صحة افضل لحياة افضل»، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، والحرص على تشجيع الأنشطة الشبابية والرياضية لنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحية.
ويشمل التحدي موقعي الأفنيوز، وحديقة الشهيد، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الجمهور.
وينظم «بيتك» مسابقة تحدي المشي الافتراضي يوميا للجمهور بالتعاون مع تطبيق «V-Thru» عبر خاصية «V-FIT»، قبل وبعد الإفطار، حيث تتيح المسابقة الحصول على رصيد في التطبيق يمكن استخدامه في الطلبات الشرائية من العديد من المشاريع المشاركة في التطبيق، أو المساهمة بالمبلغ لتخضير وتشجير الكويت دعما لمبادرة «بيتك» Keep It Green، بواقع دينار واحد عن كل كيلومتر مشي.
وساهم المشاركون في التحدي بزراعة آلاف الأشجار في محمية العبدلي من خلال تحدي المشي في النسخ السابقة، حيث عن كل اجتياز لتحدي المشي، يقوم «بيتك» بزراعة شجرة بالنيابة عن المتسابق. ومنذ انطلاق المبادرة، ساهم «بيتك» في زراعة آلاف الأشجار مع العناية بها لمدة 3 سنوات، وهو متوسط مدة نمو الشجرة. ولا شك أن مثل هذه المساهمات لها أثر كبير على تطوير البيئة والمحافظة عليها، ونشر الوعي حول أهمية التخضير والتشجير.
جدير بالذكر أن الشراكة مع «V-Thru» تندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي يحرص من خلالها «بيتك» على تسليط الضوء على التجارب الريادية للشباب الكويتي، ودعم المبادرين ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من ريادة «بيتك» في هذا المجال.
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