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Ooredoo الكويت تحتفل بعيد الأم على طريقتها الخاصة

3/24/2024 2:08:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل Ooredoo الكويت، تقليدها الرسمي للاحتفاء بالأمهات في كل عام والاعتراف بتفانيهن وتضحياتهن في البيت أو العمل، وذلك من خلال حملتها المؤثرة بمناسبة عيد الأم، مجددة دعمها للأمهات المكافحات العاملات، وتكريمهن بأساليب مبتكرة تليق بهن وتقدر مثابرتهن.
ووفقا لالتزامها بتمكين المرأة الكويتية وتشجيعها على اتباع نمط حياة يوازن بين عملها وحياتها، قامت Ooredoo خلال عيد الأم بحملة إعلامية واسعة النطاق، عبرت فيها عن دعمها وامتنانها للأمهات العاملات عبر مجموعة من الرسائل المؤثرة والمشجعة على لافتات الجسور في مختلف مناطق الكويت.
تهدف الشركة من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على إسهامات هؤلاء النساء الرائعات، اللاتي يواجهن تحديات يومية حقيقية، لإيجاد التوازن بين مسؤولياتهن تجاه العمل، وواجباتهن في المنزل وتجاه أسرهن، كما تريد Ooredoo تذكير كل أم عاملة دائما بأنها العالم بالنسبة لها كما لعائلاتها.
ولم تكتف Ooredoo الكويت بحملتها الإعلامية الخارجية، إذ قامت، وعلى نحو مواز، بلفتة تظهر دعمها وتقديرها للأمهات العاملات في الشركة بذاتها، حيث قامت الشركة بمفاجأة الأمهات العاملات في Ooredoo بمناسبة عيد الأم، للاعتراف بجهودهن الجبارة كأمهات وعاملات في الشركة، وذلك من خلال تقديم تذكارات وهدايا رمزية.
وفي هدفها نحو تسهيل إدارة المسؤوليات بشكل فعال لجميع الموظفين، خاصة الأمهات العاملات، تؤكد Ooredoo الكويت على التزامها بتمكين المرأة الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، وهو ما يتجلى في اهتمام الشركة بالمساواة في الرواتب والمعاملة، والمساواة في تمثيل الجنسين في فرق القيادة ومجالس الإدارة، وتساوي فرص الاستفادة من الدورات التدريبية وفرص التقدم في المسار الوظيفي.
كما تلتزم Ooredoo بتحقيق المساواة وعدم التمييز من خلال الاستثمار في تبني المواهب المحلية وتطوير الكوادر الوطنية من الإناث الكويتيات، بفرص تدريب وبناء المهارات متكافئة، مع كل وسائل الدعم اللازمة.

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