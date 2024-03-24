Ooredoo الكويت تحتفل بعيد الأم على طريقتها الخاصة

(MENAFN
- Al-Anbaa) تواصل Ooredoo الكويت، تقليدها الرسمي للاحتفاء بالأمهات في كل عام والاعتراف بتفانيهن وتضحياتهن في البيت أو العمل، وذلك من خلال حملتها المؤثرة بمناسبة عيد الأم، مجددة دعمها للأمهات المكافحات العاملات، وتكريمهن بأساليب مبتكرة تليق بهن وتقدر مثابرتهن.
ووفقا لالتزامها بتمكين المرأة الكويتية وتشجيعها على اتباع نمط حياة يوازن بين عملها وحياتها، قامت Ooredoo خلال عيد الأم بحملة إعلامية واسعة النطاق، عبرت فيها عن دعمها وامتنانها للأمهات العاملات عبر مجموعة من الرسائل المؤثرة والمشجعة على لافتات الجسور في مختلف مناطق الكويت.
تهدف الشركة من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على إسهامات هؤلاء النساء الرائعات، اللاتي يواجهن تحديات يومية حقيقية، لإيجاد التوازن بين مسؤولياتهن تجاه العمل، وواجباتهن في المنزل وتجاه أسرهن، كما تريد Ooredoo تذكير كل أم عاملة دائما بأنها العالم بالنسبة لها كما لعائلاتها.
ولم تكتف Ooredoo الكويت بحملتها الإعلامية الخارجية، إذ قامت، وعلى نحو مواز، بلفتة تظهر دعمها وتقديرها للأمهات العاملات في الشركة بذاتها، حيث قامت الشركة بمفاجأة الأمهات العاملات في Ooredoo بمناسبة عيد الأم، للاعتراف بجهودهن الجبارة كأمهات وعاملات في الشركة، وذلك من خلال تقديم تذكارات وهدايا رمزية.
وفي هدفها نحو تسهيل إدارة المسؤوليات بشكل فعال لجميع الموظفين، خاصة الأمهات العاملات، تؤكد Ooredoo الكويت على التزامها بتمكين المرأة الذي يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، وهو ما يتجلى في اهتمام الشركة بالمساواة في الرواتب والمعاملة، والمساواة في تمثيل الجنسين في فرق القيادة ومجالس الإدارة، وتساوي فرص الاستفادة من الدورات التدريبية وفرص التقدم في المسار الوظيفي.
كما تلتزم Ooredoo بتحقيق المساواة وعدم التمييز من خلال الاستثمار في تبني المواهب المحلية وتطوير الكوادر الوطنية من الإناث الكويتيات، بفرص تدريب وبناء المهارات متكافئة، مع كل وسائل الدعم اللازمة.
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