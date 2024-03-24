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الوطني الفيدرالي الأميركي سيخفض الفائدة 9 مرات حتى نهاية 2026

3/24/2024 2:08:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند مستواها الحالي (في نطاق 5.25% -5.5%)، إلا أنه ألمح إلى تحول مسار السياسة النقدية من خلال الإشارة إلى خطط لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من 2024.
وأوضح البنك أن التخفيض المرتقب سيكون هو الأول منذ قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم بعد الجائحة، وعلى الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحدد توقيت تلك التخفيضات، إلا أن توقعات مسؤوليه تشير إلى أنه سيتم خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بنهاية العام.
وقد انعكس ذلك على خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الذي يظهر عدم تغير توقعات إجراء ثلاثة تخفيضات في العام 2024، بينما انخفضت توقعات التخفيضات في 2025 إلى 3 مقابل 4 متوقعة في السابق، في حين ظلت التوقعات للعام 2026 عند ثلاثة تخفيضات، بإجمالي 9 تخفيضات بين 2024 و2026.
ولفت تقرير الوطني إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 21 شهرا وصولا إلى 52.5 نقطة في مارس مقابل 52.2 نقطة في فبراير، ما يشير إلى تحسن هائل لأداء القطاع.
وكانت بيانات قطاع التصنيع القوية مصحوبة بتحسن بيئة الأعمال فيما يعزى إلى النمو القوي الذي شهدته المخرجات والتوظيف. بالإضافة إلى ذلك، انتعشت مواعيد تسليم الموردين بعد انقطاع سلاسل التوريد الذي شهدناه في بداية العام. وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي لقطاع التصنيع الشهر الجاري، إلا أن الشركات قامت بتقليص أنشطة الشراء مقارنة بمستويات فبراير.
وفي أوروبا، قال تقرير الوطني إن مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في منطقة اليورو ارتفع وفقا لمقياس ستاندرد آند بورز جلوبال من 49.2 نقطة في فبراير إلى 49.9 نقطة في مارس. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يظهر انخفاض الإنتاج للشهر العاشر على التوالي، إلا أن معدل التراجع الذي تم تسجيله في شهر مارس يعتبر الأقل منذ يونيو 2023، ما يعزز من معنويات التفاؤل بشأن إمكانية استقرار النشاط في وقت قريب بدعم من انخفاض الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة تشهدها منذ 10 أشهر.
وتوضح بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة صورة متباينة عن توقعات منطقة اليورو، حيث تباينت الأوضاع بين مختلف الدول والقطاعات، إذ انخفض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في كل أنحاء منطقة اليورو للشهر الثاني عشر على التوالي، في حين استمر تراجع الطلبيات الجديدة على السلع مقارنة بالأرقام التاريخية.
وفي الوقت ذاته، ارتفع قطاع الخدمات للشهر الثاني في مارس بعد ستة أسابيع من الانخفاض، ليصل إلى 51.1 نقطة خلال الشهر الجاري. وانخفض الإنتاج بصورة حادة في ألمانيا، حيث تراجع للشهر التاسع على التوالي، بينما تقلص الإنتاج في فرنسا أيضا بصورة حادة خلال مارس مقارنة ببيانات فبراير، فيما ارتفعت معدلات التوظيف للشهر الثالث، بعد شهرين من الانخفاضات الهامشية بنهاية العام 2023.

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