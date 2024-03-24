بدر الخرافي الخليج بصدد إعداد إستراتيجية جديدة للسنوات المقبلة



البنك يجني ثمار إستراتيجيته الموجهة للسوق الكويتي.. ويخطو بثبات نحو تحقيق أبرز أولوياته

نسعى باستمرار لتحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف من مساهمين وعملاء في المدى الطويل

نعمل لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء المالي والمحافظة على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة

نشكر جاسم مصطفى بودي على ما قدمه من تفانٍ وجهد خلال فترة رئاسته مجلس إدارة البنك

وليد مندني: 2023 كان عاماً حافلاً بالنجاح والإنجازات.. رغم التحديات المحلية والإقليمية

البنك واصل نهجه الثابت لتنمية الإيرادات والربحية والمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية

نجحنا في السيطرة على القروض المتعثرة عند أدنى مستوياتها.. والاستثمار برأس المال البشري «الخليج» حقق تقدماً كبيراً لتعزيز كفاءة التكاليف وتبسيط العمليات.. واعتماد الابتكار الرقمي



عقد بنك الخليج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 أول من أمس، بنسبة حضور بلغت 79.16%، حيث وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% (أي بواقع 12 فلسا لكل سهم)، وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5%.

وفي كلمته للمساهمين، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج بدر ناصر الخرافي: «فخورون بالنتائج المالية الممتازة خلال عام 2023، والتي تمثلت في النمو الكبير والمتواصل بالأرباح الصافية، محققة أعلى مستوياتها خلال السنوات العشر السابقة، وقابل ذلك نمو في التوزيعات النقدية لتصل إلى 12% إلى جانب توزيعات المنحة».

وذكر أن البنك يجني ثمار إستراتيجيته الموجهة للسوق الكويتي، كما أنه يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق أبرز أولوياته الإستراتيجية المعنية بتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء ودعم الكفاءات التشغيلية، والتمسك بمبادئ الحوكمة المالية والشفافية، وذلك في إطار سعينا المستمر إلى تحقيق القيمة المستدامة لجميع الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل.

وأضاف: «نعمل بجدية لتعزيز أنظمتنا وسياساتنا لضمان تحقيق أعلى معايير الأداء المالي، وأن نبقى في موقع ريادي في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة والموثوقة، مؤكدا أن البنك سيواصل تحقيق نتائج متميزة واستقرارا ماليا لافتا».

وتابع: الأداء الذي قدمناه على مر السنوات السابقة يبرز الثقة التي يتمتع بها البنك في السوق المالي والسوق المصرفي المحلي، معلنا أن البنك بصدد إعداد إستراتيجية خمسية جديدة لمواصلة تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات.

ووجّه الخرافي الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة السابق جاسم مصطفى بودي، على جهوده المقدرة، وقيادته الحكيمة لمجلس الإدارة، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق نمو متميز في كل مؤشرات الأداء للبنك مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح، معربا كذلك عن شكره إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على مساهمتهم في مسيرة نجاح البنك.

عام حافل بالنجاح

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «2023 كان عاما حافلا بالنجاح والإنجازات لبنك الخليج، على الرغم من التغييرات والتحديات المحلية والإقليمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي».

وأشار إلى أن البنك واصل نهجه الثابت نحو تنمية الإيرادات والربحية بشكل غير مسبوق والمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية، من خلال السيطرة على نسبة القروض المتعثرة عند أدني مستوياتها، والتطوير والاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف: كما قمنا بتحقيق تقدم كبير في تعزيز كفاءة التكاليف من خلال التقييم الدقيق، وتبسيط العمليات، واعتماد الابتكار الرقمي، كل ذلك ساهم بشكل إيجابي وملحوظ في العوائد المالية للمستثمرين وتوفير خدمات متميزة لعملائنا وترسيخ مكانة بنك الخليج الريادية في القطاع المصرفي المحلي.

مؤشرات مالية

وعلى صعيد متصل، استعرض مندني أبرز مؤشرات النتائج المالية للبنك خلال عام 2023، مشيرا إلى تحقيق البنك نموا في الأرباح الصافية بنسبة 15% إلى 71.2 مليون دينار، مقابل 61.8 مليونا في عام 2022. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13% إلى 21 فلسا، فيما ارتفعت التوزيعات النقدية من 10 فلوس للسهم الواحد في 2022 إلى 12 فلسا عن 2023، وبنسبة توزيع تبلغ 57% من ربحية السهم، إلى جانب توزيع 5% أسهم منحة.

وأشار إلى زيادة إجمالي القروض والسلف بنسبة 1% إلى 5.5 مليارات دينار في 2023، بزيادة بلغت 68 مليون دينار عن عام 2022، كما حافظت جودة الأصول على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2%، مقابل نسبة تغطية وفيرة بالمخصصات بلغت 466%، في حين بلغت قيمة مخصصات الائتمان المستقطعة العام الماضي 312 مليون دينار، متجاوزة متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بمبلغ 125 مليون دينار.

وبين أن نسبة رأس المال الرقابي ارتفعت من 16.4% في عام 2022 إلى 18% العام الماضي متجاوزة الحد الأدنى الرقابي لنسبة كفاية رأس المال عند 14% وكذلك الحد الأدنى لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال، لافتا إلى أن بنك الخليج يحظى بتصنيف «A» من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث الكبرى.

التوزيعات في 18 أبريل

يستحق الأرباح النقدية مساهمو البنك المقيدون في سجلات المساهمين في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 8 أبريل، فيما يتم التوزيع بتاريخ 18 أبريل 2024.

شكر وتقدير للجهات الرقابية

قال بدر الخرافي: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعبر عن شكري وتقديري إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على جهودهم الدؤوبة في دعم وتعزيز القطاع المصرفي الكويتي، وكذلك الشكر موصول إلى جميع عملائنا وشركائنا، ومساهمينا، على ثقتهم ودعمهم لنا.

شبكة فروع صديقة للبيئة

إطلاق بنك الخليج أول فرع صديق للبيئة في منطقة صباح الأحمد السكنية، تمهيدا لتحويل شبكة فروعنا بالكامل إلى صديقة للبيئة، بناء على خطة وجدول زمني جار تنفيذهما يعكس حرصنا على ترسيخ مبادئ الاستدامة انطلاقا من إيمانه بأن تضمين الاستدامة ومعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة في ممارسات وأنشطة البنك سوف يساعده على تعزيز تجربة عملائنا بشكل أكبر وطرح المنتجات والخدمات المستدامة في السوق.

جوائز مرموقة

حصد بنك الخليج خلال عام 2023 العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة «البطاقة مسبقة الدفع الأفضل في الكويت» خلال منتدى ماستر كارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن بطاقة بنك الخليج ماستر كارد مسبقة الدفع.

كما حصل على جائزتين عن «أفضل تدريب وتطوير» و«التميز في التنوع والشمول» خلال حفل توزيع جوائز إدارة الموارد البشرية في قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك نال جائزة «التميز في الابتكار» من قمة فينوفكس تقديرا لتميزه في الاستفادة من البيانات في إحداث التغيير الإيجابي وإيجاد فرص جديدة في الصناعة المصرفية.