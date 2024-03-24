لم يفصح عن دخل بقيمة 5.7 مليون دولار..إنييستا يدفع ضرائب إضافية للسلطات اليابانية

دفع النجم السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم أندريس إنييستا، المحترف حالياً في نادي الإمارات الإماراتي، ما يتوجب عليه من ضرائب إضافية في اليابان مرتبطة بفترة دفاعه عن ألوان فيسيل كوبي وفق ما أفاد في بيان، زاعماً أنه أعلن أيضاً عن أرباحه خلال تلك الفترة للسلطات الإسبانية.

واعتبرت السلطات اليابانية أن إنييستا الذي دافع عن ألوان فيسيل كوبي لخمسة أعوام حتى 2023، لم يعلن عن دخل بقيمة قرابة 860 مليون ين (5.7 مليون دولار) عن عام 2018، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" ووسائل إعلام أخرى.

وذكرت التقارير نقلاً عن وكالة الضرائب الوطنية أنه إذا كان عقد اللاعب الأجنبي لمدة أقل من عام واحد ولم يكن برفقة أفراد أسرته، فإن السلطات اليابانية تصنفه على أنه غير مقيم وبالتالي تكون الضريبة المتوجبة عليه أقل من المقيمين.

واعتبر مكتب الضرائب الإقليمي في أوساكا أنه خلال عام 2018 كان إنييستا، المتوج بلقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 مع منتخب بلاده، مقيماً لأنه كان يعيش مع أفراد أسرته وكان مرتبطاً بفيسيل كوبي بعقد متعدد السنوات.

ونتيجة لذلك، صدر بحقه طلب ضريبي إضافي بقيمة 580 مليون ين تقريباً.

وقال إنييستا في بيان نشرته الشركة التي تدير أعماله "في السنة المالية 2018، أبلغت سلطات الضرائب في إسبانيا عن دخلي من كل أنحاء العالم. بدأت سلطات الضرائب اليابانية تحقيقاً مع التركيز على وضع إقامتي بموجب القواعد الضريبية، وخلصت الى أني كنت مقيماً (في اليابان) خلال جزء من عام 2018".

وأكد البيان أن إنييستا دفع الآن الضريبة الإضافية المطلوبة على الرغم من أن "الدخل خلال تلك الفترة خاضع لمبدأ الازدواج الضريبي"، مضيفا أنه طالب باستعادة الضرائب الإضافية بناء على اتفاقية البلدين بشأن منع الازدواج الضريبي.

ورفض مكتب الضرائب الإقليمي في أوساكا التعليق عندما اتصلت به وكالة فرانس برس.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" الأسبوع الماضي أن حارس مرمى كوريا الجنوبية جين-هيون كيم والمهاجم البرازيلي باتريك فشلا في التصريح عن دخلهما بشكل صحيح في اليابان.

وكشفت أن السلطات طالبت كيم الذي يدافع عن مرمى سيريزو أوساكا، بدفع 220 مليون ين كضرائب متأخرة، وباتريك الذي كان يلعب سابقاً في غامبا أوساكا وحالياً مع ناغويا غرامبوس، بدفع 210 ملايين ين.

ورفض سيريزو أوساكا التعليق حماية للخصوصية وفق ما أفاد، بينما قال غامبا أوساكا إنه "يتعامل مع الأمر بشكل مناسب وتحت إشراف سلطات الضرائب ورابطة الدوري الياباني لكرة القدم".

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