إمام عاشور يخضع لجراحة ناجحة في الكتف بعد إصابته مع منتخب مصر

أعلن الأهلي المصري اليوم الأحد خضوع لاعب الوسط إمام عاشور لجراحة "ناجحة" في الكتف بعد إصابته خلال مشاركة مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا يوم الجمعة في بطولة ودية رباعية لكرة القدم تقام في القاهرة ضمن سلسلة (فيفا سيريس).

وغادر عاشور (26 عاما) في الشوط الأول بعد سقوطه على كتفه عقب كرة مشتركة في فوز مصر 1-صفر على نيوزيلندا في المباراة الأولى للمدرب حسام حسن مع المنتخب الملقب بالفراعنة الذي يواجه كرواتيا في النهائي بعد غد الثلاثاء.

وقال النادي الأهلي بطل مصر عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "أجرى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عملية جراحية ناجحة في الكتف.

"وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه عن الملاعب والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة".

وعاشور من اللاعبين الرئيسين لفريق المدرب مارسيل كولر إذ ساعد الأهلي في الفوز بكأس مصر لموسم 2022-2023 وكأس السوبر المصرية لموسم 2023-2024 بالإضافة للحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة سيمبا في تنزانيا بذهاب دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز