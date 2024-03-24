Sunday, 24 March 2024 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إمام عاشور يخضع لجراحة ناجحة في الكتف بعد إصابته مع منتخب مصر

3/24/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الأهلي المصري اليوم الأحد خضوع لاعب الوسط إمام عاشور لجراحة "ناجحة" في الكتف بعد إصابته خلال مشاركة مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا يوم الجمعة في بطولة ودية رباعية لكرة القدم تقام في القاهرة ضمن سلسلة (فيفا سيريس).

وغادر عاشور (26 عاما) في الشوط الأول بعد سقوطه على كتفه عقب كرة مشتركة في فوز مصر 1-صفر على نيوزيلندا في المباراة الأولى للمدرب حسام حسن مع المنتخب الملقب بالفراعنة الذي يواجه كرواتيا في النهائي بعد غد الثلاثاء.

وقال النادي الأهلي بطل مصر عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "أجرى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عملية جراحية ناجحة في الكتف.

"وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه عن الملاعب والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة".

وعاشور من اللاعبين الرئيسين لفريق المدرب مارسيل كولر إذ ساعد الأهلي في الفوز بكأس مصر لموسم 2022-2023 وكأس السوبر المصرية لموسم 2023-2024 بالإضافة للحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة سيمبا في تنزانيا بذهاب دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN24032024000110011019ID1108015258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث