مجموعة شرف تتبرع بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة وقف الأم

أعلنت مجموعة شرف عن تقديمها 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتأتي مساهمة مجموعة شرف، في سياق التفاعل المجتمعي الذي تشهده حملة "وقف الأم"، حيث تفتح الحملة باب العمل الخيري المنهجي والمنظَّم، وتيسره أمام كل من يريد فعل الخير بشكل مستدام ومتنامٍ، وعبر آلية سهلة سلسة، وتتفق الحملة مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والفطرة الإنسانية السليمة، وصالح جميع المجتمعات.

وتستخدم عائدات الحملة التي تندرج تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العلمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، كما تمنح هذه البرامج ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة بما يضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

- نهج إنساني..

وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف " تجسد حملة وقف الأم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للعطاء المستدام، ونهج دولة الإمارات الراسخ في تقديم المساعدة للمحتاجين، والتخفيف من معاناة المجتمعات الأقل حظاً، وإتاحة الفرصة أمام أبنائها للحصول على التعليم الجيد وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم".

وأضاف " نتشرف بالمساهمة في هذه الحملة الخيرية الهادفة إلى تكريم الأمهات، وباستمرار تعاوننا مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لإنجاح المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها مؤسسة المبادرات حول العالم، وهو ما ينسجم مع التزامنا بمسؤوليتنا المجتمعية ودعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات".

- وقف مستدام..

وتسعى حملة "وقف الأم" إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.

وتستكمل حملة "وقف الأم"، سلسلة إنجازات الحملات الخيرية السابقة التي أُطلقت في شهر رمضان الكريم والتي حظيت بتفاعل كبير من مجتمع الإمارات وحققت نجاحات فاقت مستهدفاتها من حيث حجم المساهمات المالية وعدد المستفيدين منها حول العالم.

- 6 قنوات للمساهمة..

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" - Jood -.

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