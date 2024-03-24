رئيسة صندوق النقد الدولي: الصين عند «مفترق طرق»

قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن الصين بحاجة إلى «تجديد نفسها» بسياسات اقتصادية تسرّع حل أزمة سوق العقارات، وتعزز الاستهلاك والإنتاجية لديها.

وقالت جورجيفا، في تصريحات خلال اجتماع لمسؤولين صينيين كبار ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية: «الصين عند مفترق طرق.. إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي، أو تجدد نفسها من أجل عهد جديد من النمو عالي الجودة».

وعبّر مسؤولون تحدثوا في افتتاح منتدى التنمية الصيني عن ثقتهم في أن الصين ستحقق أهدافها الاقتصادية، بما في ذلك تسجيل نمو بنحو خمسة بالمئة هذا العام، وتعهدوا بتقديم مزيد من الدعم للشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وهي مجالات وصفها الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها «القوى الإنتاجية الجديدة».

لكن تلك الالتزامات لم ترق لمستوى التغييرات الأكثر جذرية التي يحث عليها صندوق النقد الدولي. وقالت جورجيفا إن تحليلاً أجراه الصندوق أظهر أن مزيج سياسات يركز أكثر على المستهلك بوسعه أن يضيف 3.5 تريليونات دولار للاقتصاد الصيني على مدى 15 سنة مقبلة.

وأوضحت رئيسة الصندوق أن الصين تحتاج من أجل تحقيق ذلك إلى اتخاذ خطوات «حاسمة» لاستكمال مشروعات سكنية غير مكتملة عالقة بسبب إفلاس المطورين، وتقليل المخاطر النابعة من ديون الحكومات المحلية.

وقالت جورجيفا: «سمة أساسية للنمو عالي الجودة الاعتماد الأكبر على الاستهلاك المحلي... تحقيق ذلك يعتمد على تعزيز قدرة الإنفاق لدى الأفراد والأسر».

كما حث اقتصاديون آخرون على تبنّي نموذج نمو جديد للصين. لكن تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كانت مهمة في بداية اجتماع يستمر يومين، تتطلع خلاله بكين إلى إيصال رسالة مفادها أن الصين منفتحة على الأعمال.

وحضر أكثر من 100 من المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين الأجانب منتدى التنمية الصيني وسلسلة من الجلسات المغلقة الأصغر حجماً مع المسؤولين الصينيين يومي الجمعة والسبت.

وسلّط مسؤولون آخرون الضوء على التزام شي بتعزيز الاستثمار في «القوى الإنتاجية الجديدة» وهي قطاعات قال المسؤولون إنها تشمل السيارات الكهربائية المتصلة بالإنترنت ورحلات الفضاء والأدوية المطورة.





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