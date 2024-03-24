ارتفاعات أسعار الكاكاو تتفوق على «البتكوين» خلال 12 شهراً

قفزت أسعار الكاكاو بأكثر من الضعف منذ بداية العام الجاري، وحلّقت لأعلى مستوى على الإطلاق، ما تسبب في حالة من الضبابية في سوق الشيكولاتة قبيل عيد الفصح.

وشهدت أسعار الكاكاو زيادة مطردة في 2023، لكنها قفزت إلى مستويات قريبة من 9 آلاف دولار للطن المتري في الوقت الحالي.

وعلى مدار فترة الاثني عشر شهراً الماضية، قفزت أسعار الكاكاو بنحو 186% متجاوزة المستويات التاريخية لـ«البتكوين» التي ارتفعت 150% على مدار الفترة نفسها.

ويتوقع الخبراء انتقال هذه الزيادة إلى المتاجر في عيد الفصح. وفي العام الماضي حصّل تجار التجزئة الأمريكيون أسعاراً على الشيكولاتة أعلى 11.6% من مستويات 2022.

وفي مكالمات الأرباح في يناير وفبراير، صرح الرؤساء التنفيذيون لـHershey وCadbury بأن رفع الأسعار على المستهلكين مسألة محتملة في ظل نقص المعروض من الكاكاو.

ويأتي الارتفاع في أسعار الكاكاو وسط قلة الأمطار في ساحل العاج طول الفترة من أبريل حتى أكتوبر. كما تواجه تلك المنطقة درجات حرارة أعلى من المعتاد.

وقد تؤدي قلة سقوط الأمطار إلى انخفاض حجم الحبوب، ما يؤدي إلى المزيد من القيود على المعروض من الكاكاو.

وقال محلل السلع لدى Rabobank بول جولز في تصريحات سابقة لـCNBC إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الكاكاو فإن الطلب لم يتراجع، لأنه يقع ضمن فئة المشتريات الإلزامية بالنسبة إلى المستهلكين، وأضاف: لذلك نحن لا نرى أن لديه نوع ديناميكيات الطلب نفسه التي لدى العديد من السلع الأخرى.

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