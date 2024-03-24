الأكثر إهداراً للفرص..رونالدو يتصدر القائمة السوداء في الدوري السعودي



تصدر قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، "قائمة سوداء" في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم، بعد انقضاء 24 مرحلة.

وأشار موقع "سوفا سكور"، وفقاً لروسيا اليوم، إلى أن رونالدو هو الأكثر إهدارا للفرص السانحة في الدوري السعودي هذا الموسم حتى الآن بواقع 20 فرصة.

وأوضح الموقع أن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، يأتي في المركز الثاني بـ19 فرصة مهدرة، فيما يأتي خلفه نجم الاتفاق، موسى ديمبلي بواقع 15 فرصة ضائعة.

وحل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في المركز الرابع بإهداره 14 فرصة سانحة للتسجيل مع اتحاد جدة.

ولا يعكس هذا التصنيف مستوى رونالدو وحتى ميتروفيتش وحمد الله في الدوري السعودي هذا الموسم، فالنجم البرتغالي يتصدر ترتيب الهدافين مع 23 هدفا، فيما يحتل المهاجم الصربي مركز الوصافة بـ20 هدفا، ويأتي الدولي المغربي في المركز الثالث مع 17 هدفا.

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