الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس التي تسود البلاد غداً، أن الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 02:09، والجزر الأول عند الساعة 19:41، والجزر الثاني عند الساعة 07:54؛ أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:08، والمد الثاني عند الساعة 22:10، والجزر الأول عند الساعة 16:07، والجزر الثاني عند الساعة 04:30.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 26 80 45

دبي 33 27 80 50

الشارقة 33 24 85 50

عجمان 34 26 85 60

أم القيوين 34 24 80 30

رأس الخيمة 35 25 70 20

الفجيرة 35 27 70 30

العـين 35 25 80 20

ليوا 35 27 80 35

الرويس 33 26 85 40

السلع 34 24 80 30

دلـمـا 30 24 85 65

طنب الكبرى / الصغرى 29 27 85 50

أبو موسى 29 26 85 60.

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