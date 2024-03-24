الطقس المتوقع غداً في الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس التي تسود البلاد غداً، أن الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 02:09، والجزر الأول عند الساعة 19:41، والجزر الثاني عند الساعة 07:54؛ أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:08، والمد الثاني عند الساعة 22:10، والجزر الأول عند الساعة 16:07، والجزر الثاني عند الساعة 04:30.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى
أبوظبي 35 26 80 45
دبي 33 27 80 50
الشارقة 33 24 85 50
عجمان 34 26 85 60
أم القيوين 34 24 80 30
رأس الخيمة 35 25 70 20
الفجيرة 35 27 70 30
العـين 35 25 80 20
ليوا 35 27 80 35
الرويس 33 26 85 40
السلع 34 24 80 30
دلـمـا 30 24 85 65
طنب الكبرى / الصغرى 29 27 85 50
أبو موسى 29 26 85 60.
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