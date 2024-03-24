ذياب بن محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدَّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري.
وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي - عن مواساته وصادق تعازيه لأهل وذوي الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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