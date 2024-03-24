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ذياب بن محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري

3/24/2024 9:27:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدَّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي - عن مواساته وصادق تعازيه لأهل وذوي الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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