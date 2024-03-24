ذياب بن محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري

قدَّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة شيخة محمد أحمد مانع المهيري.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين في أبوظبي - عن مواساته وصادق تعازيه لأهل وذوي الفقيدة، داعياً الله عز وجل أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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