تحضيرات مكثفة لغولف الإمارات استعداداً لـ«الألعاب الخليجية للشباب»



أعلن اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف التحضيرات الجادة التي تبعث على التفاؤل لتمثيل منتخبي الشباب والشابات للغولف في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، والتي تقام منافساتها في مختلف إمارات الدولة، في الفترة من 16 أبريل وحتى الثاني من مايو المقبلين، وبمشاركة 3500 رياضي ورياضية وتقام تحت شعار «خليجنا واحد شبابنا واعد».

وأكد اللواء عبدالله الهاشمي أن توجيهات رئيس الاتحاد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وإخوانه في مجلس الإدارة، ومتابعة معاليه سير العمل ومتطلبات الاستضافة تستهدف توفير كل متطلبات النجاح للمشاركين في الدورة الخليجية المقبلة، وسط قناعتنا المنشودة بأن «الكل فائز» بعيداً عن نتائج المنافسات على الرغم من السعي لتحقيقها، تطلعاً لمشاركة خليجية هادفة، تعزز قيم الروح الرياضية، ومد جسور التعاون بين الأشقاء.

تحضيرات

وأوضح اللواء عبدالله الهاشمي، أن التحضيرات تتواصل منذ يناير الماضي لمنتخبي الغولف، في العديد من أندية الغولف في الدولة، وتحت قيادة فنية من مدربي ومدربات منتخبات الغولف في الاتحاد، وبمتابعة دؤوبة من اتحاد اللعبة واللجنة الفنية في الاتحاد وتتضمن التحضيرات إلى جانب برنامج التدريبات، مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخبين في عدد من البطولات المحلية، إضافة إلى مشاركتهم في العديد من البطولات الخليجية والعربية التي منحتهم المزيد من الخبرات وتعزيز الثقة بالنفس والتي أكدتها النتائج المتميزة التي حققها أبناؤنا وبناتنا باعتلائهم منصات التتويج في هذه البطولات.

تنسيق تام

وبين اللواء عبدالله الهاشمي، أن منافسات الغولف ضمن ألعاب دورة الخليج ستقام في أحد ملاعب الغولف المرموقة في الدولة في الفترة من 25 وحتى 28 أبريل المقبل، وتم التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية وجميع الاتحادات الخليجية للغولف التي أبدت استعدادها للمشاركة في هذا الحدث الذي يقام المرة الأولى لهذه الفئة السنية للشباب تحت 18 سنة ويشهد مشاركة 3500 رياضي ورياضية يحلون ضيوفاً على بلدهم الثاني دولة الإمارات.

8لاعبين

وعن مشاركة الدول الخليجية في منافسات الغولف، أوضح أننا في اتحاد اللعبة نسقنا مع جميع الاتحادات الخليجية منذ فترة طويلة في شأن جميع المتطلبات وأهمية بل ضرورة المشاركة من ناحية عدد اللاعبين المشاركين في منافسات الغولف، ويتكون منتخب الشباب من 4 لاعبين ومنتخب الشابات من 4 لاعبات تحت 18 عاماً وفق لوائح ونظام الدورة الخليجية، هذا إلى جانب جميع الأمور التنظيمية والفنية والتحكيمية فتقوم اللجنة الفنية بتنظيم ومتابعة الإشراف الفني للمنافسات الخاصة بالغولف بتنظيم ومتابعة الإشراف الفني للمنافسات الخاصة بالغولف وفقاً للائحة الاتحاد الدولي للغولف.

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